MİT'ten Sincar operasyonu

AA muhabirinin güvenlik güçlerinden edindiği bilgiye göre, yakalanan teröristler V.K. (34), M.K. (21), A.Ö. (20) ve K.İ. (16), terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye yapılanması PYD/YPG içinde Suriye'de silahlı eğitim aldı.
Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüten teröristlerin Irak Sincar alanına geçtikleri tespit edildi.
Teröristlerden V.K'nin, 2010 yılında PKK/KCK'ya katıldığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Haftanin alanlarında Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik eylemlerde aktif yer aldığı, Sincar bölgesinde faaliyet gösterdiği belirlendi.