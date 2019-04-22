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MİT'ten Sincar operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yurt dışındaki terör örgütü PKK/KCK hedeflerine yönelik çalışmasıyla Sincar'da yakalanan 4 terörist, 18 Nisan'da Irak'tan Türkiye'ye getirilerek Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekiplerine teslim edildi.
AA
Yayınlanma tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi, 10:04

[Haber görseli]AA muhabirinin güvenlik güçlerinden edindiği bilgiye göre, yakalanan teröristler V.K. (34), M.K. (21), A.Ö. (20) ve K.İ. (16), terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye yapılanması PYD/YPG içinde Suriye'de silahlı eğitim aldı.

Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüten teröristlerin Irak Sincar alanına geçtikleri tespit edildi.

Teröristlerden V.K'nin, 2010 yılında PKK/KCK'ya katıldığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Haftanin alanlarında Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik eylemlerde aktif yer aldığı, Sincar bölgesinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Cumhuriyet İMECESİ

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