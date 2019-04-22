SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından Erdoğan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yapılan saldırı ile ilgili ilk kez konuştu.

Erdoğan açıklamasında "Ne yazık ki dün Çubuk’ta bir şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen bir olay meydana gelmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik protestolar şiddet eylemine dönüşmüştür. Olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Şiddeti asla tasvip edemeyiz. Şiddetin ve terörün her türüne karşıyız. Kimsenin Türkiye’nin huzur iklimine zarar vermesine müsaade etmeyiz" dedi.