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SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından Erdoğan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesindeki saldırı ile ilgili ilk açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Erdoğan açıklamasında "Ne yazık ki dün Çubuk’ta bir şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen bir olay meydana gelmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik protestolar şiddet eylemine dönüşmüştür" dedi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi, 14:07

[Haber görseli]Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yapılan saldırı ile ilgili ilk kez konuştu.

Erdoğan açıklamasında "Ne yazık ki dün Çubuk’ta bir şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen bir olay meydana gelmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik protestolar şiddet eylemine dönüşmüştür. Olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Şiddeti asla tasvip edemeyiz. Şiddetin ve terörün her türüne karşıyız. Kimsenin Türkiye’nin huzur iklimine zarar vermesine müsaade etmeyiz" dedi.

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan

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