‘Size dışarıda bize içeride kolay gelsin’

İstanbul Barosu’nda düzenlenen basın toplantısına hakkında kararlar kesinleşen Musa Kart, Güray Öz, Hakan Kara, Emre İper, Önder Çelik, Mustafa Kemal Güngör, avukatları Duygun Yarsuvat, Bahri Belen, Fikret İlkiz, Tora Pekin, Abbas Yalçın, cezası 5 yılın üstünde olan Yargıtay’a başvuran Akın Atalay, Murat Sabuncu, Aydın Engin ve Orhan Erinç katıldı. Toplantıya katılan TGC Başkanı Turgay Olcayto, DİSK Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren, Evrensel gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, RSF Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu ve TİP Milletvekili Barış Atay da destek için katıldı.

‘Özür bekliyorum’

Gazetemiz eski çalışanlarından Musa Kart, 40 yıldır karikatürist olduğunu söyleyerek, “Her şeye rağmen tercihimin doğruluğundan kuşku duymadım. Ben bir özür bekliyorum. Ülkede korku iklimi yaratmak için bizleri cezaevine attıklarını artık herkes biliyor. Arkadaşlarımın yerel mahkemede yaptıkları tarihi savunmalarla hakkımızdaki suçlamaları çürüttü. Evet ne yazık ki bu dönem duruşmasız, savunmasız olarak anılacak. Haksızlık yapmayalım duruşmasız, savunmasız yargılamak mizah değilse nedir? Meslek haysiyetlerini her şeyin üstünde tutan arkadaşlarımızla birlikte başımız dik tekrar cezaevine gireceğiz. En başından beri yanımızda duran herkesi kucaklıyorum” dedi.

‘Size dışarda bize içerde kolay gelsin’

Gazetemizin eski avukatlarından Mustafa Kemal Güngör ise hukuku katleden bir dava süreci yaşadıklarını belirterek, verilen cezalarla basın özgürlüğünün yok edildiğini söyledi. Güngör: “İnanın hukuku katleden bu karar karşısında ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Zavallı ve güzel ülkem için üzülüyorum. Bu davada baştan sona kadar basın ve ifade özgürlüğü yok edildi. Ceza sorumlululuğun şahsi ilkesi yok edildi. Sadece hukuka değil Anayasa, yasaya aykırı olarak cezaevine gireceğiz. Yerel mahkeme Cumhuriyet gazetesi çalışanlarını suçlu buldu. Bölge Adliye Mahkemesi mahkumiyet kararımızı onadı. İki satırlık kararla istinaf talebimiz reddedildi. Devlet bize yıllar sonra ‘pardon’ diyecek. Böyle adalet olur mu? Hızlı yargılama esasmış, Yargıtay’ın iş yükü çokmuş. Bizlerin yükü, hayatı çalınanların yükü ne olacak? Bütün bunları İstinaf dilekçesinde de belirtmiştik. Ama hukuk sistemi bizi dinlemedi. Bize içeride size dışarıda kolay gelsin. Hoşça kalın!”

‘İnfazın başlaması an meselesi’

Dava süreciyle ilgili hatırlatmalarda bulunan avukat Tora Pekin “İstinaf mahkemesi kararı kesinleştirme işlemlerini yaptı. Böylece artık hapis cezalarının infaz aşamasına gelmiş olduk. İstanbul 27.Ağır Ceza Mahkemesi kendi yazışmalarını yapıp kararını infaz savcılığına gönderdikten sonra infazın başlaması an meselesi olacak. Buna göre ceza alan 14 arkadaşımızdan 8’i, Güray Öz, Musa Kart, Hakan Kara, Önder Çelik, Kadri Gürsel, Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör ve Emre İper tekrar cezaevine girecek” dedi.

Pekin şöyle konuştu: “Dosya, aldıkları ceza 5 yılın üstünde olan arkadaşlarımız için Yargıtay'a gitti. Belki de ve umarız ki Yargıtay bu hukuk dışı süreci sona erdirecek bir karar alacak ve mahkûmiyet kararını bozacak. Böylece cezası 5 yıldan çok olan 6 Cumhuriyet mensubu tekrar cezaevine girmeden bu iş bitmiş olacak. Ama yasanın ilgili maddesi (Ceza Muhakemesi Kanunu madde 286/2.a-b) 5 yılın altı ceza alanlar yönünden Yargıtay yolunu kapattığı için aynı dosyada, aynı eylemlerle, aynı suçlamayla yargılanan ve mahkûm edilenler cezaevine sokulmak isteniyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil ve kanun önünde eşitlik ilkesine açıkça aykırı. Nitekim hem Yargıtay Başkanı Sayın Cirit hem Adalet Bakanı Sayın Gül bu düzenlemenin mağduriyet yarattığını kabul eden açıklamalar yaptılar. Belki de önümüzdeki günlerde yasa düzeltilecek. Biz bugün çok açık hukuka aykırılığın göz önüne alınarak infazın durdurulmasını talep ettiğimiz dilekçeyi İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunacağız. Mahkemenin infazı durdurması hukukun gereğidir.”