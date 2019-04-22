Kağıthane'de bina çöktü, çevresindeki 21 bina tahliye edildi

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokak'ta istinat duvarının yıkılmasının ardından çöken binaya ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Öztekin, istinat duvarının çökmesinin ardından yarım saat içerisinde bir binanın da çöktüğünü anımsattı. Öztekin, yıkılan binada 15 kişinin yaşadığını açıkladı.

Gerekli tedbirleri aldıklarını ve bölgedeki 21 binanın tedbiren boşaltıldığını dile getiren Öztekin, "Bir binamızın da kontrollü yıkımına başlanacak. İlk yıkılan bina 4 katlı ve 4 daire vardı. Kontrollü yıkımı yapılacak olan bina da 5 katlı ve 9 daire var. Tüm komşularımızla birebir görüşüyoruz ve sürecin yerinde takibini yapıyoruz." diye konuştu.

Öztekin, ilgili bakanlıkla da görüştüklerini, olayın takibinin İstanbul Valiliği, İl Afet Koordinasyon Merkezi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve belediyeyle birlikte yürütüldüğünü vurguladı.

4 KATLI BİNANIN ÇÖKMESİ

Kağıthane'de 2 yıl önce temel kazısı yapılan inşaat alanının destek duvarı bugün öğle saatlerinde çökmüş, Akıncı Sokak üzerinde duvarla birlikte yolun bir bölümü de çökmüştü. Çökmeyle birlikte sokakta park halindeki iki otomobil inşaat alanına düşmüş, çökmenin ardından üst tarafta bulunan 2 binanın altındaki toprakta kayma devam etmişti. Olay yerine çok sayıda belediye ve itfaiye ekibi sevk edilmişti. Olay yerine gelen ekipler öncelikle altlarında toprak kayması olan 2 binayı boşaltarak, vatandaşları güvenli bir noktaya almıştı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, burada bulunan 4 katlı bina, bitişiğindeki istinat duvarının çökmesi nedeniyle saat 14.15'te bir anda çökmüştü.