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Ankara Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı hakkında açıklama

Ankara Valiliği, Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yapılan saldırı hakkında açıklama yaptı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi, 22:16

[Haber görseli]Ankara Valiliği, Çubuk’taki şehit cenazesi sırasında bir takım kişilere sopalar dağıtıldığına dair iddiaları doğrulayacak bulguya ulaşılamadığını açıkladı.

Ankara Valiliği’nin sosyal paylaşım sitesi Twiiter hesabında yer alan açıklamada, Çubuk ilçesindeki şehit cenazesi sırasında bir takım kişilere sopalar dağıtıldığına dair iddialar üzerine eldeki tüm görüntülerin ayrıntılı bir şekilde incelendiği belirtilerek, "Olay anında görev yapan güvenlik görevlileriyle görüşmeler yapılmış olup, söz konusu iddiayı doğrulayacak herhangi bir bilgi ya da görüntüye ulaşılamamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Cumhuriyet İMECESİ

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Kemal Kılıçdaroğlu

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