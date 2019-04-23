Dünyanın en güzel bayramı

ANKARA: Yerel seçimler ve ardından itiraz süreçleri nedeniyle çalışmalarına başlayamayan TBMM Genel Kurulu, bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Meclis’in açılışının 99. yıldönümü nedeniyle özel oturumda toplanacak. TBMM Genel Kurulu, özel oturum nedeniyle saat 14.00’te TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanacak. CHP’den Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’den Grup Başkanı Naci Bostancı, MHP’den Grup Başkanvekili Erkan Akçay, HDP’den Eşbaşkan Pervin Buldan ve İYİ Parti’den Grup Başkanvekili Lütfi Savaş konuşma yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın locadan izlemesi bekleniyor. Özel oturumun ardından TBMM Başkanı Şentop’un ev sahipliğinde resepsiyon düzenlenecek. Resepsiyona Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de katılması bekleniyor.

Çocuk Meclisi

İSTANBUL: Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclis salonunda bugün İBB Çocuk Meclisi özel otu

rumu gerçekleşecek. Çeşitli ilkokul ve ortaokullardan öğrenciler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu makamında ziyaret edecek. Ardından İBB Çocuk Meclisi özel oturumu yapılacak. Daha sonra İmamoğlu Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk koyma törenine katılacak. İmamoğlu Uluslararası Halk Oyunları Festival Katılımcı Ülke Çocukları ve Bidoks İzci Kulübü çocuk izcilerle bayramlaşacak, Yaşam Vadisi 2. Etap ağaç dikim törenine katılacak.

Karnaval festivali

Beşiktaş Belediyesi görkemli etkinliklerle kutlayacak. İsmet İnönü Spor Tesisleri’nde bugün 12.00’de başlayacak 23 Nisan Çocuk Karnavalı’yla minikler bayramın tadını doyasıya çıkaracak.

Çocuk başkan

Ataşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna bu yıl Sare Selahattin Uzel İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencisi Sudenaz Aydoğdu oturdu. Sadece çocukların gittiği hastaneler yapacağının vaadini veren Ataşehir’in çocuk belediye başkanı, ev hanımları için de iş imkânı sağlayacağını söyledi.

7 kentten 140 çocuk

İZMİR: Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İzmir’de renkli etkinliklerle kutlanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi 6 ilçede köy şenlikleri gerçekleştirecek. Ayrıca Türkiye’nin 7 ayrı kentinden gelen 140 çocuk İzmir’de ağırlanacak. Kültürpark Fuar Alanı’nda gerçekleştirilecek şenlik saat 13.00’te başlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de etkinliğe katılarak çocuklarla buluşacak. Bu arada 28 Nisan’a kadar İzmir Doğal Yaşam Parkı’nı ziyaret eden çocuklardan (0–15 yaş) giriş ücreti alınmayacak. Başta Karşıyaka ve Gaziemir belediyelerinin düzenledikleri olmak üzere ilçelerdeki çocuk şenliklerinde de, yurtdışından gelen çocuklar ağırlanıyor.