Mesut Akusta’nın eşine sokak ortasında saldırı



Son olarak Börü’de İrfan karakteriyle ekranlarda boy gösteren Mesut Akusta eşine saldırdığını iddia ettiği kişinin fotoğrafını paylaştı.





“TANIYAN VARSA BİZE ULAŞSIN”

Akusta şu ifadeleri kullandı: “Bu delikanlı sokakta eşime saldırıp vurmuş. Ağıza alınmayacak küfürler etmiş, tanıyan varsa bize ulaşsın ya da kendi görürse aynı cesareti gösterip beni bulsun… İnsanın karısına tek başınayken saldırmak neymiş bir konuşalım. Tüm dostlara teşekkür ederim. Şafak iyi, şikayetçi olduk zaten darp raporu aldık bulacağız yakındır.”

“SOKAK MAGANDALARLA DOLU”

Akusta’nın eşi Şafak Özbir ise yaptığı açıklamada “Sokak magandalarla dolu; 45 dakika beklediğim otopark sırasına hiçbir pardon’u olmadan girmeye çalışıp hayırdır deyince de saldırıp ağıza alınmayacak küfürler saydıran bir erkek müsveddesiyle ve yine aynı şekilde saldırgan bir kadınla muhattap olmak zorunda kaldım maalesef” diyerek yaşadıklarını anlattı.