YSK'nin İstanbul mesaisinde ikinci gün! Ara karar bekleniyor

Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) İstanbul seçimlerine yönelik itirazların ele alındığı mesai 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da devam ediyor. YSK'nin bugünkü oturumu saat 11.00'de başladı.

AKP ve MHP İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi talepli olağanüstü itirazlarını Yüksek Seçim Kurulu’na yapmıştı. AKP Büyükçekmece ilçesi ile İstanbul genelinde büyükşehir seçimlerinin yenilenmesini, MHP ise Maltepe ile İstanbul genelinde büyükşehir seçimlerinin yenilenmesini talep etmişti.

TAKTİK SAVAŞI

YSK, bu taleplere ilişkin ilk görüşmesini dün gerçekleştirdi. İlk görüşme öncesi AKP ve CHP arasında bir taktik savaşı da yaşandı. AKP İstanbul’da seçimlerin yenilenmesine ilişkin itirazını İl Birleştirme Tutanağı tanzim edilmeden yapmıştı. Yasa göre, olağanüstü başvuru ancak il birleştirme tutanakları tanzim edildikten sonra 7 gün içerisinde yapılabiliyordu. İşte CHP bu hükme dikkat çekerek, AKP’nin süresinde başvuru yapmadığı gerekçesiyle talebinin usulden reddine karar verilmesini gündemine aldı. Ancak AKP dün yapılan görüşme öncesi 7 günlük sürenin dolmaması nedeniyle CHP’nin bu hamlesini boşa çıkarmak için yeni bir adım attı. AKP, İstanbul’da seçimlerin yenilenmesine ilişkin YSK’ya yeni bir olağanüstü itiraz dilekçesi verdi. YSK, görüşmeleri AKP’nin bu yeni itirazı üzerinden başlattı.

PARTİ TEMSİLCİLERİ KONUŞTU

Dünkü toplantıda önceki hem MHP’nin hem de AKP’nin seçimlerin yenilenmesi taleplerine ilişkin itiraz dilekçeleri okundu. Ardından parti temsilcilerine, partilerinin iddialarına ilişkin söz hakkı verildi. AKP YSK Temsilcisi Recep Özel’in bu kapsamda 104 sayfa dolayında ve görsel materyallerle de desteklenmiş bir sunum yaptı. Ardından CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, AKP’nin iptal isteminin neden reddedilmesi gerektiğine dair görüşlerini sıraladı. Siyasi parti temsilcilerinin beyanlarının alınmasının ardından Kurul toplantısı sona erdi.

GÖRÜŞMENİN RENGİNİ BELLİ EDECEK KARAR

YSK’nin bugün İstanbul görüşmelerinin seyrine ilişkin bir usul kararı alması bekleniyor. AKP ve MHP’nin kısıtlı seçmen, ölü seçmen, KHK’lı seçmen gibi iddialarının araştırılıp araştırılmayacağı da bu usul kararıyla belirlenecek.

İstanbul’daki seçimlerin yenilenmesini isteyen AKP’nin 44 sayfalık olağanüstü itiraz dilekçesinde, ‘oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı’ iddia edilmişti.

AKP, daha sonra YSK’ye sunduğu ek dilekçede ise KHK’lilerin oy kullanamayacağını öne sürmüştü.

MHP de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK’ye başvurmuştu.