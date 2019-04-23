Temizlik fırçası satan 14 yaşındaki İsa 23 Nisan'dan habersiz

8 çocuklu Yüksel ailesinin 3. çocuğu olan İsa bugünün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğundan da habersiz. Adana'da eğitimini sürdüren ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi İsa, ekmek parası çıkarmak için fırça sattığını belirterek, "Bugün günlerden ne?" sorusu üzerine , "Bilmiyorum 23 Nisan'ın ne anlamı var. Bugün ne bayramı bilmiyorum. Bize çocuk bayramı yok ki, her gün bize çalışmak var. Okuyorum, avukat olmak istiyorum. Benle babam çalışıyoruz. 15 gündür İstanbul'dayız fırça satıyoruz" dedi. İsa, 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlaması yapılan bir okulun önünden geçerken de kapının önünde duran bir veliye "daha çok esnaf nerede var" diye sorarak yoluna devam etti.