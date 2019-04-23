"Saldırılar, Yeni Zelanda saldırısına misilleme olarak yapıldı"

Sri Lanka'da Pazar günü gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 321'e yükselirken, İnterpol saldırıların soruşturmasına katılacak. İnterpol tarafından gönderilen ekip soruşturmada yetkililere yardımcı olacak, olası uluslararası bağlantıları tespit edecek. Ekip olay yeri incelemesi, patlayıcı maddeler, terörle mücadele, afet mağdurlarının tespiti ve analizinde yetkili uzmanlardan oluşuyor.

Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena yaptığı açıklamada, "İstihbarat teşkilatları, bu terör eylemlerinin arkasında uluslararası örgütler bulunduğunu bildirmiştir. Dolayısıyla, soruşturmalar için uluslararası yardım almaya karar verildi" ifadelerini kullanmıştı.

"Yeni Zelanda saldırılarına misilleme"

Sri Lanka parlamentosunda bugün gerçekleştirilen özel bir oturumda, Savunma Bakanı Ruwan Wijewardene, müfettişlerin Ulusal Tevhid Cemaati ve Mücahitler Cemaati gruplarının arasındaki bağlantıları araştırdığını söyledi. Wijewardene, Pazar günü gerçekleştirilen saldırıların geçtiğimiz ay Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen saldırılara misilleme olarak yapılmış olabileceğinin altını çizdi.



Güvenlik önlemleri artırıldı

Sri Lanka Emniyet Güçleri tarafından yapılan açıklamada, terör saldırılarından sonra alınan güvenlik tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklara park edilen araçların ön camlarına araç sahiplerinin telefon numaralarının olduğu bir not bırakmasının zorunlu hale getirildiği bildirildi. Alınan güvenlik tedbirlerine uymayan araç ve sahiplerinin şüpheli kabul edileceği ve güvenlik güçleri tarafından inceleme altına alınacağı belirtildi. Yeni güvenlik tedbirlerine göre askerler terör şüphelilerini doğrudan tutuklayıp sorgulayabilecek. Açıklamada ayrıca, postanelerin önceden paketlenmiş kargo gönderilerini kabul etmeyeceği ifade edildi.