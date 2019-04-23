Samsun’dan Anıtkabir’e ‘Kurtuluştan Kuruluşa Büyük Yürüyüş’ başladı

Yürüyüş Koordinatörü Engin Uç, yaptığı açıklamasında yürüyüş sonunda Türkiye’nin 81 ili ile Selanik ve KKTC’den getirilen topraklarla Anıtkabir’e “100. Yıl Çınar Fidesi” dikeceklerini söyledi.

Çayyolu Platformu ile Samsun 100 Yıl Platformu’nun düzenlediği Atatürk’ün ilk adımını attığı Samsun Tütün İskelesi’nden başlayan ve 27 gün sürecek olan 420 kilometrelik yürüyüşün ilk durağı Samsun’daki Mahmur Dağı oldu. Mahmur Dağı’nda verilen molada Samsun Sanat Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Yaşar Gündem, Nazım Hikmet’in ‘Kuvayı Milliye Destanı’ adlı oyununu sergiledi.

Yürüyüş güzergahında konaklamaların gerçekleşeceği yerlerde müzikli etkinlikler ile halk oyunlarının yanı sıra, 19 Mayıs’ın ulusal kurtuluş savaşındaki anlamıyla ilgili söyleşiler de yer alacak.

52 noktada mola verecek olan yürüyüşçüler, Samsun’dan sonra Merzifon, Çorum, Kırıkkale üzerinden Ankara güzergahını izleyerek 19 Mayıs 2019’da Anıtkabir’de olacaklar. Saygı duruşunda bulunup, Ata’ya olan minnet duygularını sunacaklar.