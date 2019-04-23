Kanal D'den Buket Aydın açıklaması

Kanal D yönetimi, Buket Aydın'ın işten çıkarıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Kanal D'den yapılan açıklama şöyle:

Bugün bazı internet sitelerinde Kanal D Haber Başkanı ve sunucusu Buket Aydın'ın görevinden alındığına dair iddialar yer almıştır. Bu iddialar gerçek dışıdır. Buket Aydın görevine devam etmektedir. (Bu haberleri yapanlarla ilgili hukuki süreç uygulanacaktır.) Kamuoyuna duyurulur.

Tepki çeken kahkahalar

Buket Aydın, seçimlerden önce konuk aldığı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İstanbul, Ankara, İzmir’i kazanacağız” sözlerine gülmesiyle tepkilerin odağındaydı.

İmamoğlu'na, İBB Başkanı dememişti

Buket Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine kahkaha attıktan sonra, mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nun haberini sunarken, 'İBB Başkanı' dememişti.