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Kılıçdaroğlu, "Aileyle, muhtarla görüşüldü. Kiminle görüşülecek, herkesle görüşüldü"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, şehit cenazesi için Ankara Çubuk'a giderken herkesle görüşüldüğünü belirterek, "Aileyle, muhtarla görüşüldü. Kiminle görüşülecek, herkesle görüşüldü" dedi. Kılıçdaroğlu, kendisini aramayan Cumhurbaşkanı Erdoğan için de "Erdoğan'ın telefon etmesi gibi bir beklentim yok" dedi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 23 Nisan 2019 Salı, 15:51

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'ndan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ben bile bir Cumhurbaşkanı olarak, herhangi bir şehit evi ziyaretinde, öncelikle soruyorum; 'Gidişim orayı rahatsız eder mi?" yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, giderken herkesle görüşüldüğünü söyledi.

"Herkesle görüşüldü"

Kılıçdaroğlu, "Aileyle, muhtarla görüşüldü. Kiminle görüşülecek, herkesle görüşüldü" dedi.

Erdoğan'ın telefonla geçmiş olsun dileğinde bulunup bulunmadığı sorusuna Kılıçdaroğlu, "Etmeyebilir. Herhangi bir beklentim yok" karşılığını verdi.

Erdoğan, gazetecilerin "Kılıçdaroğlu'nu arayacak mısınız?" sorusunu, "Yorumumu yaptım daha niye arayayım" diye yanıtlamıştı.

Soylu: Kimsenin haberinin olmadığı katılım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu de Kılıçdaroğlu'nun cenazeye katılacağından kimsenin haberinin olmadığını iddia ederek, "Kimsenin haberinin olmadığı bir katılıma yönelik, örgütlü bir provokasyon iddiası da gerçekçi değildir" ifadesini kullanmıştı.

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu

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