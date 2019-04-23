CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'ndan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ben bile bir Cumhurbaşkanı olarak, herhangi bir şehit evi ziyaretinde, öncelikle soruyorum; 'Gidişim orayı rahatsız eder mi?" yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, giderken herkesle görüşüldüğünü söyledi.

"Herkesle görüşüldü"

Kılıçdaroğlu, "Aileyle, muhtarla görüşüldü. Kiminle görüşülecek, herkesle görüşüldü" dedi.

Erdoğan'ın telefonla geçmiş olsun dileğinde bulunup bulunmadığı sorusuna Kılıçdaroğlu, "Etmeyebilir. Herhangi bir beklentim yok" karşılığını verdi.

Erdoğan, gazetecilerin "Kılıçdaroğlu'nu arayacak mısınız?" sorusunu, "Yorumumu yaptım daha niye arayayım" diye yanıtlamıştı.

Soylu: Kimsenin haberinin olmadığı katılım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu de Kılıçdaroğlu'nun cenazeye katılacağından kimsenin haberinin olmadığını iddia ederek, "Kimsenin haberinin olmadığı bir katılıma yönelik, örgütlü bir provokasyon iddiası da gerçekçi değildir" ifadesini kullanmıştı.