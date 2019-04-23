Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD’ye petrol tepkisi: O kadar kolay değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Belçika Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Didier Reynders, görüşmelerinin ardından Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenledi. Reynders ile görüşmesinde ikili ilişkileri değerlendirdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, iki ülke arasında karşılıklı üst düzey ziyaretlerin gerçekleştirilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını söyledi. Çavuşoğlu, Belçika ile düzenlenen, İçişleri, Dışişleri ve Adalet bakanlarının katıldığı üçlü mekanizmanın bir sonraki toplantısını Belçika'daki seçimlerden sonra gerçekleştirme kararı aldıklarını bildirdi.

Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu (JETCO) toplantılarının da en kısa zamanda yapılması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, iki ülke arasında ekonomiden ticarete ve konsolosluk konularına kadar birçok meselenin ele alınmasının önemine işaret etti. Çavuşoğlu, Türkiye-Belçika ikili ticaret hacminin giderek arttığına dikkati çekerek, "Yatırımların miktarı ve sayısı da giderek artıyor ama potansiyelimizin gerisinde olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, ticarette ürünleri çeşitlendirmenin ve yatırımları teşvik etmenin yanı sıra Afrika başta olmak üzere Irak gibi üçüncü ülkelerde iki ülke şirketleri arasındaki iş birliğini sağlamanın ikili ticaret hacmini daha yüksek seviyelere çıkarabileceğini vurguladı.

AVRUPA'DA RADİKALLEŞEN TEK BİR TÜRK YOK

"Belçika'da yaşayan Türkleri iki ülke arasında köprü olarak görüyoruz." diyen Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

''Belçika'da yaşayan Türkleri, iki ülke arasında köprü olarak görüyoruz. Avrupa’da yaşayan tüm vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelere entegrasyonuna önem veriyoruz. Türkçenin de en iyi şekilde öğretilmesi gerekiyor. Gerçek İslamın doğru bir şekilde öğretilmesi de önemli. Bugün Belçika'da, Avrupa’da radikalleşen bir Türk yok. Bunun gerçek sebebi vatandaşlarımızın dil eğitimini Diyanet İşleri Başkanlığımızın oradaki kuruluşları sayesinde, bizim gönderdiğimiz imamlar tarafından öğretilmesidir. Zaten bizim sistemimiz radikalleşmeye karşı. Son zamanlarda özellikle Avrupa ülkelerinde, dışarıdan imamların gelmesine karşı bir akım var. Ülkeler kendi kararlarını alabilirler ama bu ortak bir sorun ve buna çare bulmamız lazım. Biz, o ülkelerde görev yapacak imamların o ülkede eğitilmesine de varız. Bu konuda ortak çalışmamız gerekiyor. Bir tane bile radikalleşen Türk olmamasına rağmen, İslam düşmanlığından en çok etkilenenler de Avrupa’da yaşayan Türkler. Buna birlikte bir çözüm bulmamız gerekiyor.''

ÇAVUŞOĞLU: REFORM TÜRKİYE'NİN ÖNCELİĞİ

Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği için aday olan Reynders'e başarılar dileyen Çavuşoğlu, "İki yıl Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin başkanlığını yapmaktan onur duydum. O süreçte özellikle insan hakları mahkemesi dahil kurumun tamamının reformuna ağırlık vermiştik, şu andaki genel sekreterle beraber. Reform devam eden bir süreçtir. Bir günlük iki günlük değildi çünkü dünya hızla değişiyor. İnanıyorum ki eğer seçilirse Didier de tüm kurumlarla birlikte bu reform sürecini devam ettirecektir ve bundan üye ülkeler de faydalanacaktır." dedi.

Türkiye'de de yargı reformu çerçevesinde çalışmalar yapıldığını kaydeden Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği (AB) ile bunların paylaşıldığını söyledi. Çavuşoğlu, "Türkiye'de reform bizim için önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve liderliğinde reform, Türkiye'nin önceliğidir." ifadesini kullandı.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadeleden kriterlere kadar Avrupa'da çifte standartlar olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu "Mensubu olduğumuz bu kıtadaki sorunların hepsi bizi de doğrudan ilgilendiriyor ve bizim de Türkiye olarak hepsine katkı sağlamamız gerekiyor. Maalesef Belçika'da bazı mahkemeler PKK terör örgütünü aklamaya çalışıyor. Yargıçlar farklı şey söylüyor, savcılar farklı şey söylüyor. Savcılar PKK'nın terör listesinde kalmasını istiyor ama maalesef siyasi akımlara meyil gösteren hakimlerin bu konudaki tutumlarının farklı olduğunu görüyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, "Bugün PKK ve FETÖ'nün Avrupa ülkeleri tarafından desteklenmesi doğru bir şey değildir. Ayrıca bazı Avrupa ülkelerinin ABD de dahil bazı FETÖ mensuplarına üçüncü ülkelerde destek verdiğini hatta vatandaşlık verdiğini de görüyoruz." dedi.

SURİYE

Çavuşoğlu, bugüne kadar ABD ile ilişkileri olumsuz etkileyen unsurlardan birinin ABD'nin YPG'ye verdiği destek olduğunu söyledi.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararını birlikte koordine etmeye çalıştıklarını kaydeden Çavuşoğlu, iki ülke arasında oluşturulan görev gücünün 3 kez bir araya geldiğini belirtti.

Çavuşoğlu, diğer taraftan ABD'nin belli sayıda askerini özellikle güneyde bırakmak istediğine dikkati çekerek, "ABD, İran'ın bir koridor oluşturmasına karşı olduklarını söylüyor ama bugün Suriye'ye getirilen her bir silah Suriye'nin istikrarı için tehlikelidir ve terör örgütlerine verilen her silah bizim için de ciddi bir tehdittir." dedi.

ABD'NİN YAPTIRIMLARI

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına ilişkin Çavuşoğlu, yaptırımların her türlüsüne karşı olduklarını belirterek, yaptırımlar yoluyla bir ülkeden bir netice alınamayacağını bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin, 2 Mayıs'a kadar İran petrolü üzerindeki yaptırımlar konusunda Türkiye dahil farklı ülkelere tanınan muafiyetin kaldırılacağı yönündeki açıklaması hakkında, "Bu tüm ülkeleri gerçekten etkileyecek. Bu o kadar kolay bir şey değil." dedi.

"Hukuk kuralları üzerinde kurulan bir uluslararası sistemi ve çok taraflılığı destekliyoruz." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, bir ülkenin tek başına aldığı kararlara herkesin uyması yönünde baskı yapmasının uluslararası diplomatik olgunluğa yakışmayan bir hareket olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, AB ülkeleri ve NATO müttefiklerine yönelik buna benzer baskılar bulunduğunu söyleyerek, "ABD'nin yaptırım kararlarına karşıyız." dedi.