Kaftancıoğlu'ndan Öykü Arin’e 23 Nisan telefonu

Löseminin nadir görülen türlerinden JMML tanısı konulan 4 yaşındaki Öykü Arin, 18 Nisan'da annesinden yarı uyumlu ilik nakli oldu. Başta ailesi olmak üzere tüm Türkiye şimdi hastanede tedavisi devam eden minik Öykü’nün bir an önce iyileşmesi umuduyla naklin sonucunu bekliyor. Kendisi de bir hekim olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Öykü Arin’i unutmadı. Kaftancıoğlu, anne Eylem Şen Yazıcı ile gerçekleştirilen görüntülü telefon bağlantısı üzerinden Öykü’nün bayramını kutladı. Kaftancıoğlu, İl Merkezi’ndeki makam odasından yaptığı telefon bağlantısında kendisini dinleyen minik Öykü’ye “Bayramın kutlu olsun Öykücüm. Seneye çocuk bayramında şuradaki koltukta buluşmak üzere. Hatta gelecekte bu koltuklarda sen, sizler oturacaksınız” dedi.

Öykü Arin’in tedavi süreciyle ilgili de bilgi veren anne Eylem Yazıcı Şen, “Bugün nakilden sonraki beşinci gün. Son kemoterapisini aldı bugün. Pazartesiden itibaren benden aldığı kök hücrenin ona yerleşip yerleşmediğine dair ibareler görmeye başlayacağız. Bazı zor günleri oldu ama çok cesur bir çocuk. Biz kök hücre kampanyasını sürdürüyor olacağız. 4 bine yakın nakil hastası var. Aslında 4 milyona yakın da bağışçı olması lazım. Takipçisi olacağız. Siz de çağrılarınızda yer verirseniz çok seviniriz” dedi.

CHP’li Kaftancıoğlu da ilk günden beri Öykü Arin’in tedavisi süreci ve bağış kampanyasını takip ettiğini belirterek “Tüm Türkiye’nin seferber olup Öykü’nün bir an önce sağlığına kavuşması için verdiği mücadelenin yanında Öykü ve sizin mücadeleniz, emeğiniz çok anlamlı, çok kıymetli. Bağışlar kadar alınan kanların incelenme süreçlerinin de hızlanması gerekiyor. Bu mücadele, ihtiyacı olan tüm hastaların bir an önce uygun iliğe kavuşması için büyütmemiz gereken bir mücadele. Her zaman bir telefon kadar yakınınızda olmaya devam edeceğim” dedi.