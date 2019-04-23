Talimatı park oldu

İmamoğlu, İBB Çocuk Meclisi’nde “Amacımız bu şehrin çocuklarının bu şehrin her ilçesinde, her yerinde mutlu olmalarını sağlamak. Geleceğe umutla bakmalarını sağlamak” diye konuştu.

İmamoğlu, 23 Nisan törenleri kapsamında dün sabah saatlerinde İstanbul’un çeşitli ilçelerinden gelen çocuklar ile okul yöneticilerini makamında kabul etti. Makamına gelen çocuklarla tek tek ilgilenen İmamoğlu, makamını sembolik olarak Zekai Dede İmam Hatip Ortaokulu’ndan 11 yaşındaki Halil Efe Kaya’ya devretti. Başkanlık koltuğuna oturan Kaya “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere ve tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu bayramda temsili de olsa söz sahibi olmaktan çok mutluyum” dedi. Çocukların temiz bir çevrede yetişen sağlıklı bireyler olması için çalışacağını belirten Kaya, çocukları kitap ve kültür sanatla buluşturmak için çeşitli projeler üreteceklerini söyledi. Kaya daha sonra özel kalemi arayarak “Eyüpsultan’da yapmayı planladığımız parklara ilgili raporu pazartesi günü bekliyorum” talimatını verdi. Çocukların en güzel talimatları verdiğini ve en güzel isteklerde bulunduğunu ifade eden İmamoğlu, çocukların ellerindeki notları alarak takipçisi olacağını söyledi.

‘Makam 16 milyona ait’

“Koltuğun aslında emanet olduğunu ve her vatandaşın oturabileceğini hissetmek lazım. Bu makam 16 milyon insana ait” diyen İmamoğlu, Atatürk’ün bu bayramı çocuklara armağan ederek, onların demokrasiye daha çok inanan, kendi kararlarını veren, özgüveni yüksek ve iyi eğitimli çocuklar olmasını istediğini söyledi.

23 Nisan kapsamında İBB Çocuk Meclisi de toplandı. Mecliste konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, amaçlarının Türkiye’deki bütün çocukların sağlıklı bir çevrede mutlu bir şekilde yaşamalarını ve geleceğe umutla bakmalarını sağlamak olduğunu belirterek “Sizleri bu şehirde en güzel şekilde yetiştirdiğimiz zaman ülkemizin geleceği de emin ellerde olacaktır. Sizlere tavsiyem bolca kitap okumanız. Çok kitap okumak sizi geleceğe daha sağlıklı bir şekilde hazırlayacak. Bu şehrin çocuk dostu bir kent olması için şehrin her köşesinde çocukların eşit koşullarda yetişmesini sağlamalıyız. Çocuklara bu eşit fırsatları tanıdığımızda çocuk dostu bir şehir oluruz. Bunu sağlamak için çok çalışacağız” ifadelerini kullandı. Konuşma sonunda Çocuk Meclisi Başkanı Dilara Kıymaz ile İBB Başkanı İmamoğlu, karşılıklı olarak birbirlerine çiçek takdim etti.