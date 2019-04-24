Metrobüsteki taciz zanlısı tutuklandı

Dün öğleden sonra İstanbul'da, metrobüsle Avcılar istikametinde giden bir adamın, bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi.

Metrobüste kadının üzerine boşaldığı belirtilen F.Ö., kadının tepkisi ve çevredekilerin desteğiyle metrobüsten çıkarıldı.

Tacize uğradığını belirterek tepki gösteren kadının, olayın ardından çektiği videoda "Biz değil siz utanacaksınız" dediği duyuluyor.

Olay sosyal medyada da büyük tepi topladı. #MetrobüsteTacizVar etiketini açan sosyal medya kullanıcıları tepkilerini bu etiket üzerinden dile getirdi.





ŞÜPHELİ KENDİSİNİ BÖYLE SAVUNDU



Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunda, suçlamaları reddetti. Şüpheli F.Ö, kadının metrobüste kendisine yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla bağırması üzerine korktuğunu ve bu nedenle altını ıslattığını öne sürdüğü öğrenildi.



Olayı araştıran polis ekipleri, kadın ve şüphelinin kıyafetlerini incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TACİZE UĞRAYAN KADIN KONUŞTU

İsmini vermek istemeyen ve tacize uğradığını belirten kadın Odatv’ye konuştu. Metrobüste girişte oturduğunu belirterek, tacizcinin ayakta dibine kadar geldiğini belirtti. Önce kendisine temas ettiğini anlatan kadın, metrobüsün, adamın bu kadar yakın durmasını gerektirecek kadar da kalabalık olmadığını aktardı.

Bir süre sonra adamdan şüphelenen kadın, uyuyor numarası yaptı. “Gözümü kapatarak uyuyor numarası yaptım. Etek giymiştim bu yüzden fotoğraf çekmeye çalıştı. Yakınlığını hissedince gözümü açtım ve telefonunda fotoğraf galerisinde olduğunu gördüm” diyen kadın, tacizcinin daha sonra cinsel organını dışarı çıkararak elbisesine boşaldığını aktardı.

Bu andan sonra bağırarak tacizciyi ittirdiğini belirten kadın, diğer yolcuların da tacizciyi gördüğünü belirtti. “Metrobüsü durdurduktan sonra aşağı indik ve diğer yolcularla birlikte yakaladık” diyen kadın, karakola giderek şikayetçi oldu.

Tacizcinin ise gözaltında olduğunu belirten kadının elbiseleri de incelenmek üzere alındı.

İşte o kareler: