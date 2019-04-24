Survivor'da kavga çıktı...Acun Ilıcalı araya girdi

Yusuf, oyunda Hikmet'e yenilince gururuna yediremeyip elindeki halkayı Hikmet'in boynuna fırlattı. Çılgına dönen Hikmet ise Yusuf'un boynuna sarıldı. Akıllara "Hikmet ve Yusuf Survivor'da diskalifiye mi olacak?" sorusu geldi. Acun Ilıcalı, bu konuda toplantı yapılacağını ve iki yarışmacı hakkında bir karar verileceğini söyledi.

Survivor’ın son bölümünde Türk ve Yunan yarışmacıların arasındaki gerginlik bir an olsun dinmedi. Her kavganın içinde yer alan isimlerden biri Bora, diğeri ise Hikmet. Siyah takımın oyun kazanmasının ardından Atakan ile Bora arasında gerginlik yaşandı. Son bölümde Yusuf ile Hikmet’in kavgası ise damga vurdu. Geçen yıl Turabi ile Anıl kavgaya tutuşmuş, kavgayı Turabi başlattığı için birkaç oyuna dahil olamama cezası verilmişti. Hikmet ile Yusuf’un kavgası ise şimdiye kadar yaşanan kavgaların en şiddetlisi. Acun gelecek bölümlerde iki yarışmacı hakkında verilecek kararı açıklayacak.

“YUNANLAR ÜZERİMİZDE BASKI KURMAYA ÇALIŞIYOR”

Sude: Yunan takım üzerimizde baskı kurmaya çalışıyor. Seçimler konusunda hata yapıyoruz. Ya Spyros’un söylediği ya da Katerina’nın söylediği oluyor.

Nikos: Yine finale kaldım. Hayatımda hiçbir şey kazanmadım. Başarabildiklerimi yeteneğimle başardım. Şansa inanmam. 3 kez finale kalıp kaybettim. Şanssızım.

Hikmet: Arabayı kazandım. Nasip dedikleri buymuş. Kazanamam diyordum.

Yusuf: Takım aç erzağı kaybettik ne yapıp edip kazanmalıyız. Hikmet, Seda ve Afroditi’yi yenersek tamamdır.

Acun: Dominikte yeni bir ödül oyununa hoşgeldiniz. Aç olduğunuzu biliyorum. Kazanan takım doyacak. Ödülünüz yoğurtlu et döner.

BORA VE ATAKAN ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Survivor’ın başından beri yıldızı barışmayan ikili Bora ve Atakan bir kez daha gerildi. O anlar kameralara yansıdı.

Acun: Kamera kayıtlarına baktık. Temas var. Rakibine dokunmamaya çalış. Kasıtlı vurduğunu söyleyemem. Tansiyon çok yüksek. Bu tansiyon anormal bir tansiyon yok.

Bora: İkimiz birbirimize oynuyoruz zaten. Ama ben birine vuracak olsam arkadan sinsice vurmam.

Acun: Birbirinizle oynamayın. Dikkatli olun. Tansiyonu düşürün. Kendi galibiyetimize odaklanalım.

Atakan: Bireysel olarak laf etmedim. Oyunda iki kez laf etti. Arkam dönükken yaptığı hareket doğru değildi. Oyun gerginliği ile oldu.

Siyah Takım: 10 Beyaz Takım: 8

Yusuf: Karşı tarafta 3 kişi var Seda, Afroditi ve Hikmet onlardan sayı aldığımız zaman kazanma şansımız yüksekti.

Murat: Yeni bir ödül oyununa hoşgeldiniz. Bu oyunun ödülü pizza ve kola.

Atakan: Oyunun gerginliği ile çift taraflı laflar olabilir. Ama laf ayrı temas ayrı. Karşımda yapamayacağı şeyi arkamdan yaptı. Çok sinirlendim. Yapılmaması gereken bir şeydi.

Bora: Ben kimsenin arkasından yapmam. Suratına söylerim. Yanlış yaptığımda da özür dilerim. Öyle bir tepki verdi ki herkes vurduğumu sandı.

Siyah Takım: 10 Beyaz Takım: 8

YUSUF VE HİKMET BİRBİRİNE GİRDİ!

Acun: İstemediğimiz olaylar var. Yusuf neden böyle bir şey yaptın?

Yusuf: Hikmet’in sevinci tahrik ediciydi asla zarar vermek istemedim. Yaptığım şey yanlış. Çemberi kafasına bıraktım. Sonrasında yapılan şeyi kabul edemem çemberi bana attı boğazımı sıktı.

Hikmet: Oyuna çıkmadan önce kavga bağırış çağırış oldu. Boynuma sokarken burnumu patlattı. Ben de tepki gösterdim.

Acun: Yusuf olayın başlamasının sebebi sensin. Biri benim kafama çember bir atarsa tepki gösteririm. Survivor içinde olan bir sevinç. Burada net bir şekilde sen başlattın. Hikmet de öyle bir tepki gösteremez. İkiniz için de karar vereceğiz ama sonra. Şimdi oyunda yoksunuz. Toplantı yapacağız. Şimdi ikiniz oyundan ayrılın. Bora tansiyonu düşürmenizi istiyorum. Anlık olaylar olabilir ama devamı ile ilgili gözetim altındasınız. (Medyafaresi)