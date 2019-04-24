Sokak hayvanlarını kesip yiyen kadın geri döndü!

Geçtiğimiz gün Tuzla'da bir köpeği kesmeye çalışırken yakalanan kadın, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 21 gün sürecince Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine kapatıldı. Kadının bu süre zarfında cezai ehliyetinin ve akıl sağlığının kontrolleri yapılmasına karar verildi.

Sözcü'de yer alan haber şöyle: Akli dengesi bozuk olan F.Ç. isimli kadın yaklaşık 2 yıldır Tuzla ve Pendik civarında kedi ve köpeklerin canice boğazını keserek zarar verdi. Hakkında birçok şikayet ve yakalama kararı olan F.Ç., Bingöl'de yakalanarak savcılık kararı ile Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

AKIL HASTANESİNE GÖNDERİLDİ

Ayakta tedavi uygulanan F.Ç., 19 Nisan günü İstanbul Tuzla'da yeniden ortaya çıktı. Vahşi kadın sokak ortasında bir köpeğin boğazını kesmeye çalışırken, mahalle sakinlerinin müdahalesiyle kaçarak ortadan kayboldu. Gördükleri korkunç olay sonrasında polise haber veren vatandaşlar, F.Ç.'nin bulunması için seferber oldu. Olaydan kısa bir süre sonra bulunan F.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 21 gün süresince Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine kapatıldı. Cani kadının, bu süre zarfında hastanede cezai ehliyetinin ve akıl sağlığının kontrollerinin yapılmasına karar verildi.

“RABBİME HAMD OLSUN”

F.Ç. isimli cani kadının sosyal medya hesabındaki ilginç paylaşımlar da dikkat çekti. F.Ç.’nin yaptığı paylaşımlarda sokak köpekleri ve kedileri için “Onları yemenin helal olduğuna inandığım için yapıyorum” gibi ifadelere yer verdiği gözlendi.

“YARIN ÇOCUK KESMEYECEĞİNİN GARANTİSİ YOK”

Cani kadının kesmeye çalıştığı köpeği sahiplenen Elif Narin, “Yaralı olarak kurtardığımız köpek hâlâ kendine gelemedi. Bir travma yaşıyor. Böyle bir kadının akıl hastası olması sebebiyle kısa süreli tedavi ile serbest bırakılması toplum açısından büyük bir tehlike. Yarın bu kadının çocuk kesmeyeceğinin bir garantisi yok. Umarım kalıcı bir çözüm bulunur. Bir daha elini kolunu sallayarak çıkamaz.” diye konuştu.