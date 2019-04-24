Anayasa Mahkemesinden hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi, bir sendikanın temsilcisi olan ve Milli Savunma Bakanlığında uzmanlık yapan memurun, sendika faaliyetleri nedeniyle görev yaptığı birimden başka yere atanmasının hak ihlali olduğu sonucuna vardı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bir sendikanın Ankara Temsilcisi olan Milli Savunma Bakanlığındaki uzman, "sendikal faaliyetlerde etkin rol üstlenmesi ve bu nedenle tam bir tarafsızlıkla görevini yerine getiremeyeceği" gerekçesiyle görev yaptığı Personel Başkanlığından başka birime atandı.

Atama işleminin iptali istemiyle Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde (AYİM) açılan dava reddedildi. Buna karşı yapılan karar düzeltme talebinin de AYİM tarafından kabul edilmemesi üzerine uzman, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Atama işleminin sendikal faaliyete dayandığı, işlemin tesisinde idarenin başka gerekçe göstermediği sonucuna varan Yüksek Mahkeme, sendika hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Anayasa Mahkemesi, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına da karar verdi.

- Karardan

Yüksek Mahkemenin kararında, idarenin savunmasında ve AYİM kararında, atama işleminin sebebinin, "başvurucunun sendikanın Ankara il temsilcisi olmasından dolayı tarafsız davranamayacağı, görevini tarafsız olarak ifa etse bile yapacağı işlemlerde kendi sendika üyelerini koruduğu düşüncesinin oluşabileceği" şeklinde belirtildiği aktarıldı.

Atama işleminin sebebinin, başvurucunun sendikal faaliyetleriyle ilgili olduğuna dikkat çekilen kararda, idarenin bu faaliyetler dışında herhangi bir gerekçe de göstermediği vurgulandı.

Kararda, şu görüşlere yer verildi:

"Başvurucunun sicil durumu, kariyer akışı ile sendikanın kuruluş tarihinden sonraki süreçte sendikal faaliyetleri dışında idarenin bir gerekçe ortaya koymaması karşısında atama nedeninin salt sendikal faaliyetler olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla atama nedeninin kamu görevlilerine sendika kurma hakkı verilmesinin gerekçesini ortadan kaldıracak mahiyette olduğu açıktır. İdarenin ve AYİM'in belirttiği gerekçeler incelendiğinde de sendikal faaliyetlerinin başvurucunun personel birimindeki görevini yürütürken tarafsızlığını ne şekilde olumsuz etkilediğinin somut olgulara dayalı olarak ilgili ve yeterli surette ortaya konulmadığı tespit edilmiştir."

Salt sendikal faaliyete dayanmak suretiyle işlemin tesis edildiği bildirilen kararda, atama işleminin zorunlu bir toplumsal ihtiyaca karşılık gelmediği, demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı kaydedildi.