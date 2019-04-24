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Skandal fotoğraftakiler belli oldu... Saldırganın elini öpenler AKP'li çıktı

Ankara Çubuk'taki şehit cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruk atan ve serbest bırakılan Osman Sarıgün'ün ellerini öpenlerin kimlikleri belli oldu. El öpenler AKP'li çıktı. AKP'nin Etimesgut belediye başkan aday adayı Önder Gökçekaya, Sarıgün için 'Türkiye'nin kahramanı' ifadesini kullandı. Öte yandan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP üyesi olan saldırgan Sarıgün'ün ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıklamıştı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba, 12:59

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Ankara'nın Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi'nde 21 Nisan Pazar günü şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıya uğramıştı. Osman Sarıgün adli işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Osman Sarıgün serbest bırakıldıktan sonra onu karşılayan ve ellerine öperken fotoğraflarını çekip yayınlayanların da kimlikleri belli oldu.

ÖMER ÇELİK'TEN OSMAN SARIGÜN'ÜN İHRACINI İSTEDİKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran Osman Sarıgün'ün AKP üyesi olduğunu açıkladı. Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımında Sarıgün'ün kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini söyledi.

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Osman Sarıgün'ün elini öpenlerin kimlikleri:

Serdar Gümüşçivi: 15 Temmuz Darbe girişimi sırasında benzin istasyonlarını kapatarak benzini biten araçlara akaryakıt satmayan istasyonlar hakkında suçduyurusunda bulunmasıyla gündeme gelmişti.

Önder Gökçekaya: AKP Etimesgut Bedeliye Başkan adayı olmuştu. Daha önce de FETÖ ile ilişkisi MASAK raporlarıyla ortaya çıkan Kimse Yok Mu derneği hakkında suç duyurusunda bulunduğu için haber olmuştu.

Canlı yayın yaptı

AKP'nin Etimesgut belediye başkan aday adayı Önder Gökçekaya, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Osman Sarıgün'le birlikte kamera karşısına geçen Önder Gökçekaya, saldırgan Sarıgün'ü "Türkiye'nin kahramanı" olarak takdim etti.

Daha sonra AKP'li saldırgan Osman Sarıgün, canlı yayında "Türkiye'ye selam olsun, devlet büyüklerimin ellerinden öperim, hepsine başarılar dilerim" dedi.

Seyfullah Karagöz: Bir dönem AKP İl yönetiminde adı geçiyordu. Karagöz'ün sosyal medya hesaplarında AKP paylaşımları bulunuyor.

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Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Kemal Kılıçdaroğlu, Ömer Çelik

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