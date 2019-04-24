Genç kadını yakarak öldürmüştü : Kendisini böyle savundu

Tutuklu sanık Ümit Varol, “Ailesinin evliliğimizi istememesi nedeniyle aramızda tartışma çıktı. Ben kollarıma benzini dökünce, o da üzerine benzin döktü. Çakmağı çaktım, kollarım ateş alınca o da alev aldı. İkimiz de yandık. Kendimizi söndürüp, arabaya bindik. Kesinlikle amacım öldürmek değildi” dedi.

Olay, Bursa’nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde geçen yıl eylül ayında meydana geldi. Kütahya Domaniç'ten Bursa'ya gelen Ümit Varol, bir süredir birlikte olduğu Şengül Vatansever’i kendisinden ayrılmak isteyince otomobilde üzerine benzin döküp, ateşe verdikten sonra çıplak halde yola attı. Kendisi de yaralanan saldırgan, otomobiliyle kaçtı.

Dehşet anları ise saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi. Şengül Vatansever ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olaydan kısa süre sonra yakalanan Ümit Varol da tedavi altına alındı. İkili daha sonra İstanbul'a sevk edildi. Ancak Vatansever, olaydan 2 gün sonra hayatını kaybetti. Ümit Varol ise tedavisinin ardından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

'BENZİNİ ÜZERİNE KENDİSİ DÖKTÜ''

Bursa 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında 'nitelikli adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile dava açılan Ümit Varol’un yargılanmasına başlandı. Duruşmada tutuklu sanık ile ölen Şengül Vatansever’in kardeşi Hanife Öztürk ve taraf avukatları hazır bulundu. İfadesi alınan Varol, Şengül Vatansever ile 2 yıldır arkadaş olduklarını, ailesinin evlenmelerine karşı çıktığını anlatarak şöyle konuştu:



“Kendisiyle gece boyu telefonla görüştük. Sabaha karşı Kütahya’dan Bursa’ya geldim. Buluşup, arabaya aldım. Yarım saat sohbet ettik. Ailesinin evlenmemizi istememesinden dolayı sinirlendim. Köyde yaşadığım ve gazla çalışan arabam ile yollarda kaldığım için 2,5 litre benzini bagajımda bulunduruyordum. Arabadan indik. Benzini kollarıma döküp, yere bıraktım. Şengül de alıp üzerine döktü. Kendime zarar vermek için kollarıma döktüğüm benzini çakmakla ateşe verdim. Kolum aleve alınca, Şengül de alev aldı. Alevleri söndürüp, yeniden araca bindik. Bu sırada kardeşiyle telefonla görüşüyordu. Daha sonra araçtan inmek için durmamı istedi ve indi. Ben aracımı kaldırıma çarptım. Sonra kimin çağırdığını bilmediğim ambulans gelip, beni hastaneye götürdü. Amacım, benzini üzerime döküp, kendimi öldürmekti. İkimiz birlikte yandık. Kesinlikle amacım onu öldürmek değildi.”

'ABLAMI ÖLDÜRMEKLE TEHDİT EDİYORDU'

Şengül Vatansever’in kardeşi Hanife Öztürk ise sanığı ilk defa duruşmada gördüğünü kaydederek, “Ablam üç ay önce sanıktan ayrıldığını söyledi. Sanık tehdit ve hakaret içerikli mesajlar attığı için telefon numarasını değiştirdi. Olaydan bir ay önce sanıktan bana da tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gelmeye başladı. Ablamı öldüreceğini söylüyordu. Olaydan bir gün önce de 'tamam' anlamında kullanılan el işaretinin olduğu bir mesaj yolladı. Anlam veremedim. Ertesi gün ablamı aradım, ulaşamadım. Aramaya devam ettim. Daha sonra ablam aradı ve 'bu manyak beni buldu, beni yaktı, öldürecek, sitelerin oralardayım' dedi. Telefonu kapattı. Polisi aradım. Sonra bir kadın arayarak, ablamın hastanede olduğunu söyledi. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

'ELBİSESİ PARAMPARÇA OLMUŞTU'

O anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan Serkan Kaya da duruşmada tanık olarak dinlendi. Kaya, “Aracımla seyir halindeyken, fren sesi duydum. Araç yoldan çıktı. Ben de cep telefonumla video kaydına başladım. Aracın arka kapısından kadın inmeye mi, binmeye mi çalışıyordu bilmiyorum. Yardım etmeye giderken, araç yoluna devam etti. Manevra yapınca, araç önüme geçti. Yeniden kameramı açtım. Yaklaşık 200 metre gittikten sonra kadın indi. Yeniden araca yöneldi. Araba hızla hareket ettiği için bir süre sürüklendi. Kadının yanına gittik. Kıyafetleri yanmış haldeydi. Elbisesi paramparça olmuştu. Ambulansa haber verdik. Sanığın kadını darp ettiğini görmedim” diye konuştu.

Mahkeme, diğer tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.