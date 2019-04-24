Uyuşturucu komisyonunu reddeden AKP’liler CHP’lilerin üye sayısını düşürdü

İBB Meclisi’nin dün gerçekleşen nisan ayı ikinci oturumunda tartışmalar yaşandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yönettiği oturum, CHP’li Meclis üyesi Selçuk Sarıyer, İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin açıkladığı rapora göre, İstanbul’daki yaklaşık 100 mahallede çocuk yoksulluğunun alarm düzeyde olduğunu anlattı.



AKP İBB Meclis Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Sarıyer’in konuşmasında “bir ironi hissettiğini” ifade ederek, özellikle AKP’li belediyelerin olduğu ilçelere gönderme yaptığı söyledi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı da projelerini anlattı. İmamoğlu “Burası ilçelerin faaliyetlerini ya da kriterlerini ölçme gündemi değil. İsterseniz onu da bir gün yaparız zevkle. Hiçbir zaman hamasi konuşmam. Veriler üzerinden konuşurum. Kendi verimi kendim yazmam” dedi.



Konuşmalarına ardından İBB İhtisas Komisyon üyelerinin seçimine geçildi. CHP’nin “Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu” ile “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu” kurulması için teklifi reddedildi. AKP’nin yıllardır komisyonlarda 9 olan üye sayısının 8’e indirilmesi için teklifi ise kabul edildi. CHP’nin komisyonlardaki temsil oranı da azalmış oldu.



İBB Meclisi’nin en önemli komisyonu olan İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na, İmamoğlu’nun dijital verilerin incelenmesi için başlattığı işleme dava açan AKP’li meclis üyesi Yüksel Akyol girdi. Davayı açan diğer AKP’li Meclis üyesi Ömer Faruk Kalaycı da ilk oturumda İBB Meclisi 2.Başkan Vekili olarak seçilmişti.





13 milyonluk fatura



Öte yandan İBB Basın Sözcüsü Murat Ongun, Kağıthane’de yaşanan bina çökmesi, kamuoyunda “veri kopyalama” olarak tartışılan yazı ve Medya AŞ’ye web ihalesi kapsamında yapıldığı iddia edilen 13 milyonluk ödemeyle ilgili bir basın toplantısı yaptı. Ongun, web ihalesi kapsamında yapıldığı iddia edilen ödemeyle ilgili “Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’ndan aldığım bilgiye göre, 17 Nisan 2019 tarihinde, ikinci hak ediş olarak 13 milyon 629 bin TL’lik bir ödeme henüz gerçekleştirilmemiştir. Kuşkusuz, tüm bu iş ve işlemler, İBB’nin yetkili mercileri ve makamları tarafından incelenecektir’ dedi. Ongun, 18 Nisan 2019 tarihli başkanlık yazısında 2 belediye müfettişi ve belediye uzmanlarıyla İBB’nin elektronik veri ve altyapılarında her türlü inceleme ve araştırma yapılmasına yönelik talimat hakkında verilen yürütmeyi durdurma kararının tebliğ edildiğini söyledi. Ongun İBB’nin yürütmeyi durdurma kararına itiraz etmeyeceğini belirterek, hukuki süreci bekleyeceklerini söyledi.