İzmir'de, NATO hizmet binasına ateş açan 2 kişiye tutuklama



Olay, pazar günü saat 03.00 sıralarında, İnkılap Mahallesi 512 Sokak'ta meydana geldi. Taksiyle gelen, yüzleri maskeli 2 kişi, NATO hizmet binasına pompalı tüfekle ateş açarak, kaçtı.

Silah sesleri üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Arama çalışması başlatan polis, çevredeki güvenlik ve MOBESE kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Silahları ateşledikleri belirlenen S.K. ve D.K., Akdoğan Caddesi'nde, suç aletleriyle yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda; 1 bıçak, 2 kar maskesi ve 25 fişek ele geçirilirken, olay yerinde yapılan incelemede de 12 boş fişek bulundu. Sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen 2 kişi, işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. S.K. ve D.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

S.K. ile D.K.'nin, terör örgütü DEAŞ'ın 'mahalli birimleri'nde faaliyet gösterdiği belirtildi.