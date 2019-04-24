İBB'den "şiddet gören sokak köpeği" hakkında açıklama

İBB'den yapılan açıklamada, "Sokak hayvanlarını kesip yiyen zanlı gözaltında" başlığıyla bazı medya organlarında yer alan habere konu yaralı köpeğin, 19 Nisan'da saat 11.30 sıralarında, Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından İBB Tepeören Sahipsiz Hayvan Bakımevine getirildiği belirtildi.

Köpeğin yapılan muayenesinde, boğaz kısmında kanamalı 2 adet kesi hattının tespit edildiği aktarılan açıklamada, kesi hattının asepsi-antisepsisi sağlanarak yaralı köpeğin medikal bakımının yapıldığı, bağ doku ve derisine dikiş uygulandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Köpeğimizin tedavi ve bakımı, Veteriner İşleri Müdürlüğümüze bağlı Tepeören Sahipsiz Hayvan Bakımevimizde yapılırken tedavisinin devamını sağlamak kaydı ile 21 Nisan 2019 tarihinde bir hayvansevere sahiplendirilmiştir." denildi.

Ayrıca açıklamada, İBB tarafından 2018 yılında, kısırlaştırılması yapılarak alındığı ortama geri bırakılan köpek sayısının 13 bin 712 olduğu belirtilerek, "6 bin 946 kedi kısırlaştırılmış, 32 bin 526 hayvana mikroçip takılarak elektronik ortamda kayıt altına alınmış, 42 bin 460 hayvana koruyucu aşı uygulaması yapılmış, 2 bin 314 hayvan ise halk arasında pin, platin, plaka takma olarak ifade edilen osteosentez operasyonu ile sağlıklarına kavuşturulmuş, 146 bin 674 hayvan ise muayene ve tedavi edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.