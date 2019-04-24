Bodrum'da kaçak yapıların yıkımına başlandı

Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, kurum önünde halka açık basın toplantısı gerçekleştirdi. Belediye başkan yardımcıları Ummahan Yurt, Turgay Kaya ve Önder Batmaz ile belediye birim amirleri de toplantıda hazır bulundu. Bu ayın başından itibaren Bodrum Yarımadası genelinde tespit edilen 101 kaçak yapı için müdahale sürecinin başladığını söyleyen Başkan Aras, vatandaşlardan duyarlılık beklediğini belirterek,

"Lütfen kaçak yapıyla ilgili yaptığınız yanlışları düzeltin. Bizim gelip müdahale etmemizi beklemeyin. Biz size sonuna kadar destek oluruz. Bir kişiye bile iltimas, kayırma yapmayacağız. Bu konuda çok kararlıyız. Aksi taktirde Bodrum'u dönülmez şekilde, kaybedeceğiz. Gördüğünüz her kaçak müdahalenin bilgisini bize verin. Fotoğrafını çekip, adresini yazarak bize gönderin. Biz hepsine müdahale edeceğiz" dedi. Tespit edilen 101 kaçak yapıdan 4'ünün yıkım kararının alındığını ifade eden Aras, yıkımlara başladıklarını ve basın toplantısının gerçekleştiği dakikalarda Güvercinlik'teki kaçak bir yapının yıkımının da gerçekleştirildiğini söyledi.

KAÇAK YAPILAŞMANIN SIKINTILARI

Başkan Aras, kaçak yapılar nedeniyle tüm vatandaşların mağduriyet yaşayabileceğine de dikkat çekerek, "Bu yapılaşma belli bir süre sonra sizlerin hayatını etkileyecek. Elektriğiniz, suyunuz kesilecek. Trafoların, taşıma hatlarının kapasitesi belli. Su konusunda yaz aylarında yaşanan sıkıntılar ortada. Birkaç hafta sonra birçok bölgede elektrik kesintileri yaşanabilecek. Sular kesilecek. Bizler, milyonlarca liralık yatırım da yapsak bu yanlış büyümeye cevap veremez hale geleceğiz. Bizim tek derdimiz, Bodrum'u korumak ve bu dünya mirasını gelecek nesillere taşımak. Çocuklarınızı düşünüyorsanız, 3 gün sonra elektrik, su sıkıntısı yaşamak istemiyorsanız, lütfen duyarlı olun ve kaçak yapılaşmaya izin vermeyin" dedi.

Bodrum Belediyesi İmar İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Turgay Kaya ise toplantıda, kaçak yapılarla mücadelede hukuki süreç konusunda bilgi verdi.