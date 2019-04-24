Saldırganın eli kaymış!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na şehit cenazesi sırasında yumruklu saldırıda bulunan Osman Sarıgün, hakimlik ifadesinde çark etti. Jandarmadaki ifadesinde “Kılıçdaroğlu’nun PKK destekçisi olduğuna dair yapılan söylemlerden etkilendiğini, karşısında görünce sinirlenerek vurduğunu” itiraf eden Sarıgün, hakimlik sorgusunda ise “Bir arbede yaşanıyordu. Birisi bana yumruk vurdu. Zannedersem bu şahıs Kemal Kılıçdaroğlu’nun korumalarından biriydi. Ben de elimi salladım. Kemal Kılıçdaroğlu’na değmiş. Kasıtlı vurmadım. Kamuoyundan, devlet büyüklerimden ve Kemal Kılıçdaroğlu’ndan özür dilerim. Benim Kılıçdaroğlu’na karşı herhangi kin ve nefretim yoktur. Oradaki bir anlık psikoloji ile yaptım. Çok pişmanım” dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yönelik yumruk saldırı gerçekleştiren TIR şoförü Osman Sarıgün, iki günlük gözaltı sürecinin ardından önceki gün Çubuk Adliyesi’ne çıkarıldı. Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki ifadesinde “Kılıçdaroğlu’nun PKK destekçisi olduğuna dair yapılan söylemler beni etkiledi. Karşımda görünce sinirlerime hakim olamayarak sadece bir kez yumruk attım” diye suçunu itiraf eden Sarıgün, savcılık ve hakimlik ifadesinde ise çark etti.

Kılıçdaroğlu’na denk geldi

Sarıgün savcılık ifadesinde “Daha önceki açıklamalarında PKK ve PYD terör örgütlerinin terör örgütü olmadıklarını söylemesinden dolayı Kılıçdaroğlu’na yönelik hiddetli bir ruh halindeydim. Uzun boylu yapılı birisi beni omzumdan itekledi. Arkamdan bir şahıs ‘Adam sana vuruyor, sen ne duruyorsun’ diye söyledi. Bu şekilde tahminime göre Kılıçdaroğlu’nun korumalarından birisi omzuma vurunca bende gayri ihtiyari yumruğumu savurdum. Kılıçdaroğlu’na denk gelmiş. Bu arada beni tartaklayarak o alandan uzaklaştırdılar” dedi.

Kendisini “kendi halinde vatana millete bağlı, devlet büyüklerine saygılı bir insan” olarak nitelendiren Sarıgün, “Kılıçdaroğlu’nun cenazeye katılacağını bilmiyordum. Olay öncesi ve esnasında bana veya başka birine Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıda bulunma, hakaret etme, olumsuz tezahüratta bulunma noktasında herhangi bir kimse teşvik ve telkinde bulunmadı. Pişmanım” diye konuştu.

Sarıgün hakimlik ifadesinde de benzer anlatımlarda bulunarak, “Kılıçdaroğlu’na kasıtlı vurmadım. Kılıçdaroğlu’na herhangi kin ve nefretim yoktur. Polis ekipleri benim evime gelip ‘Osman Sarıgün evi neresi’ dedi. Bende burası dedim. Sonra polis ekipleri gitti. Sonra Jandarma ekiplerinin de beni sorduğunu duydum. Bunun üzerine korktum ve tedirgin oldum. Beni yönlendiren olmadı. Ben bir anlık psikoloji ile bu eylemleri gerçekleştirdim. Ben huzurunuzdan kamuoyundan, devlet büyüklerimden ve Sayın Kılıçdaroğlu’ndan özür dilerim. Oradaki bir anlık psikoloji ile yaptım. Çok pişmanım” dedi.

Savcı tutuklama istemedi

Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Güler, Sarıgün’ü sorgusunun ardından “tutuklamama sebepleri bulunsa bile şüphelinin sağlık durumu, atılı suçların nevi, cezalarının üst sınırı” gerekçesiyle adli kontrol kararı talebiyle Çubuk Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Hakimlik, “Suçu işlemeye alenen tahrik etmek”, “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” ve “Kamu görevlisini görevinden dolayı yaralama” suçlarında ceza haddi, mevcut delil durumu ve kaçma şüphesi hususları dikkate alınarak hakkında adli kontrole yönelik savcılık talebinin kabulüne karar verdi. Kararda, Sarıgün’ün Pazartesi ve Perşembe günleri oturduğu yerin en yakın kolluk birimine giderek imza atma şeklindeki adli kontrol altına alınmasına, yurtdışına çıkışının yasaklanmasına da hükmedildi.

Taş atan kadının ifadesi

Kılıçdaroğlu’nun aracına taş attığı görüntülere yansıyan Ayşe R., şüpheli olarak verdiği ifadesinde özetle şunları söyledi:

“Yolda giderken siyah renkli bir araba gördük. Arabanın içinin boş olduğunu biliyorduk. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu’nun Rahim Doruk’un evine alındığını öğrenmiştik. İçinde bulunduğum bayan gurubundan birkaç kişi arabaya doğru taş atınca bende yerden küçük bir taş alıp arabaya attım. Ancak benim attığım taş arabaya değmedi. İkinci taşı atacakken askerlere isabet eder diye atmaktan vazgeçtim. Birkaç kişinin eve taş attığını gördüm ancak kim olduklarını bilmiyorum. Arabaya taş attığım için de pişmanım. Olaylar birden gelişti. Bana ve olay yerindekilere Kemal Kılıçdaroğlu’na veya araçlara yönelik saldırı yapılması konusunda kimse bir şey söylemedi.”

Kılıçdaroğlu ikna etti

Cenaze törenine katılan CHP heyetinin içinde yer alan Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Deniz Demir, müşteki olarak verdiği ifadede, taş atan kadının CHP lideri ile yaşadığı diyoğu şöyle anlattı:

“Olaylar sırasında genel başkanımıza yumruk ve tekmeler isabet etti. Şahısların genel hal ve davranışlarından söylemlerinden olayın bir linç girişimi olduğunu ve genel başkanı öldürmeye çalıştıklarından eminim. Olay planlı daha önceden kararlaştırılmış bir şekilde gelişti. Evde karı koca dışında sonradan makam aracını taşlayan kadın olduğunu duyduğum bir bayan şahıs daha vardı. O kadın evde de yine provokatif konuşmalarına devam ederek, genel başkana ‘Siz PKK’lisiniz, PKK’lilerle işbirliği yaptınız’ şeklinde söylemlerde bulunması üzerine genel başkanımız nazik bir şekilde kadını oturtarak sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre kadınla bu şekilde konuştu. Artvin Şavşat’ta kendisinin de PKK saldırısına uğradığını söyledi. Kadın hala provokatif konuşmasına devam edince genel başkanımızın ‘Bende bir Mehmetçik babasıyım oğlum da Sivas’da askerliğini yaptı, bedelli askerlik yapmadı’ diye söyleyince kadında daha sakinleşti ve özür diledi.”

AKP’den Osman Sarıgün’e destek

Adli kontrol ile serbest bırakılan Sarıgün’ün gittiği evinde bazı kişilerin elini öptüğüne ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Ziyaret eden kişilerin AKP Ankara İl Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleri olduğu iddia edildi. AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “Hainler ile bir oldunuz, Milletimizin kudsiyeti ile alay edercesine sofralarında kaşık salladınız. Şehit acısı ile verilen tepkiye, genel merkezinizde terör destekçilerinin ziyaretleri ile karşılık verdiniz. Siz haininize sahip çıkarken, biz yiğitlerimizi size yedirmeyiz” paylaşımında bulunarak Osman Sarıgün’e sahip çıktı.

AKP sözcüsü Ömer Çelik, olaydan sonra AKP üyesi olduğu ortaya çıkan Sarıgün’ün ihraç istemiyle il disiplin kuruluna sevk edildiğini açıklamıştı.