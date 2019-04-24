AKP’nin kanıt sunmadan yaptığı itirazlarını kabul eden YSK, ‘ilk derece mahkemesi’ gibi davranmakla suçlanıyor

YSK, dünkü toplantısında MHP’nin “kısıtlı seçmen” itirazı konusunda yeniden bilgi istenilmesine gerek görmedi, AKP’nin Büyükçekmece itirazına ilişkin önceki alınan ara kararların sonucunun beklenilmesini kararlaştırdı.



YSK, MHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimi hakkında yaptığı olağanüstü itirazda ara karar verdi. Ara kararda; sandık kurulu, başkan, memur ve üyelerin görevlendirilmesinde esas alınan listelerin, hangi kurumlardan temin edildiği hakkında Maltepe Birinci ve İkinci İlçe Seçim Kurulları’ndan bilgi istedi. YSK, AKP’nin Büyükçekmece itirazına ilişkin, önceki alınan ara kararların sonucunun beklenmesini kararlaştırdı.



YSK’nin araştırılması kararı verdiği konular şöyle:



- 2 bin 732 kısıtlı seçmenin oy kullanıldığı iddiası, seçmen listesine bakılarak araştırılacak.



- Ölen bin 229 kişi yerine oy kullanılıp kullanılmadığı da ilçe seçim kurullarına sorulacak. Bu kişilerin yerine başka kişilerce oy kullanılıp kullanılmadığı ilçe seçim kurulunca tutanakla tespit edilecek ve YSK’ye bildirilecek.



- Ceza infaz kurumlarında tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olan 10 bin 290 kişinin kayıtlı olduğu sandık seçmen listesinde yerlerine oy kullanıldığı iddiası ilçe seçim kurullarına sorulacak.



- 31 Mart tarihinde cezaevinde kasıtlı suçtan hükümlü olarak bulunan 5 bin 278 kişinin kayıtlı olduğu sandık seçmen listesinde yerlerine oy kullanıldığı iddiası araştırılacak.



- 31 Mart 2019 tarihinde ceza infaz kurumlarında tutuklu ve taksirli suçtan hükümlü olarak bulunan ve yerleşim yeri cezaevi olarak gösterilen 236 kişinin ceza infaz kurumlarında oy kullandığı iddiasına bakılacak.



- Zihinsel engeli nedeniyle kısıtlı olduğu iddia edilen 21 bin 358 seçmenin, 31 Mart tarihi ve bu tarihden önce haklarında kesinleşmiş kısıtlılık kararı olup olmadığı ikametgahlarının bulunduğu sulh hukuk mahkemesinden sorulacak.



- 6 bin 539 sandıkta, sandık kurulu başkanının ve 13 bin 84 sandıkta, kamu görevlisi olmaması gereken üyenin kamu görevlisi olmadığı iddiası araştırılacak.



- KHK’ler ile kamu görevinden çıkarılan 12 kişinin sandık kurulu başkanı ve sandık kurulu üyesinin kamu görevlisi olarak görevlendirildiği iddiası seçim kurullarına sorulacak.



‘YSK tarihinde ilk’



YSK CHP Temsilcisi Hadimi Yakupoğlu, “ YSK’nin münferit konularda aldığı kararlar hep oldu ama böylesine toptancı, şüphe ve varsayım iddiaları üzerine karar aldığını hatırlamıyorum. AK Parti, duyduğu endişelerin, bir şeyler olduğuna dair inancının araştırılmasını istedi ve araştırılacak” dedi. Geçmişte “benzer işlerin” usulsüzlük olarak kabul edildiğini ve işlemlerin iptal edildiğini söyleyen Yakupoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: “AKP, şimdi hiçbir şey tespit etmeden ve ileri sürmeden, YSK’ya bir de sen bak dedi. Aynı YSK, 16 Nisan halkoylamasında kanun hükmüne rağmen sandık kurulunun görevini yapmayarak mühürlemediği oy pusulalarını, geçerli saydı. Sandık veya seçim kurullarının yaptıkları usulsüzlükler, işinize geldiği zaman seçmen iradesini sakatlamıyacak, işinize gelmediği zaman bugün ileri sürdüğünüz gibi sakatlayacak. Kendilerini gerçekten kutluyorum zira sözün bittiği yer.”