Cumhuriyet davasında infaz durdurulsun talebi

İnfazın durdurulması talebiyle Güray Öz, Musa Kart, Hakan Karasinir, Önder Çelik, Mustafa Kemal Güngör, Yusuf Emre İper’in İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne verdiği dilekçede aynı dava kapsamında hükümlü diğer isimlerin mahkûmiyet hükmünün Yargıtay incelemesinde olduğundan cezası 5 yıldan fazla olan sanıkların infazına başlanmayacağı belirtildi. Verilen mahkûmiyet kararının Yargıtay’dan bozulması halinde ise, cezası 5 yıldan az olan isimlerin de bu karardan yararlanacağı, ancak infazın durdurulmaması halinde bu isimlerin hapis cezalarını tamamlamış olacağına dikkat çekildi.



‘Haksız ve adaletsiz’



Adalet Bakanı’nın, Yargıtay Başkanı’nın ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun hazırlanması aşamasında bulunmuş akademisyenlerin aynı dosyada böyle bir mağduriyet yaratılamayacağını belirttiklerinin aktarıldığı dilekçede, “Açıkça kanun önünde eşitsizlik ilkesini ihlal eden CMK m. 286/II.a-b maddesinin yasakoyucu tarafından düzeltileceği ifade edilmektedir. Mahkemeye erişim hakkını ortadan kaldıran bu durum, bireysel başvuru olarak Anayasa Mahkemesi’ne de götürülmüş olup bir adil yargılanma hakkı ihlali kararı verilmesi mümkündür. Bu olay ve olguların gösterdiği üzere; böylesi bir infaz işlemi telafisi kesinlikle imkânsız büyük ve ağır bir haksızlığa ve adaletsizliğe yol açacaktır. Bunun önlenmesi amacıyla Sayın Mahkemeniz’den, temyiz incelemesinin sonuna dek infazın durdurulmasına karar verilmesini talep ediyoruz” ifadeleri yer aldı.