Bankacı kadın başından vurulmuş halde bulundu

Edinilen bilgilere göre olay, Batman-Kozluk karayolu 15. kilometrede meydana geldi. Özel bir bankada çalışan 38 yaşındaki Cemile A., 72 EP 155 plakalı otomobilde başından vurulmuş halde bulundu.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Cemile A., Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Ağır yaralı olan Cmile A’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.