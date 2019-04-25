Kapat
A+ A-

Bankacı kadın başından vurulmuş halde bulundu

Batman'da özel bir bankada çalışan kadın otomobilde başından vurulmuş halde bulundu.
İHA
Yayınlanma tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe, 08:52

[Haber görseli]

Edinilen bilgilere göre olay, Batman-Kozluk karayolu 15. kilometrede meydana geldi. Özel bir bankada çalışan 38 yaşındaki Cemile A., 72 EP 155 plakalı otomobilde başından vurulmuş halde bulundu.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Cemile A., Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

[Haber görseli]
Ağır yaralı olan Cmile A’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Cumhuriyet İMECESİ

En Çok...

okunanlar

yorumlananlar

beğenilenler