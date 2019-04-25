İşte Haydarpaşa Garı'ndaki çalışmaların bitiş tarihi

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre tarihi Haydarpaşa Garı, 28 Kasım 2010 tarihinde çatısında çıkan yangın sonucu büyük hasar gördü. TCDD, binayı aslına uygun olarak hazırlanan restorasyon projesi kapsamında onarmak üzere 2015 yılının sonunda çalışmaları başlattı.

Peki, bugüne kadar neler yapıldı? Yangının çıktığı çatıda onarım çalışmaları tamamlandı. Zemin kattaki bekleme salonu ve gişelerin birkaç ay içinde onarımının tamamlanması hedefleniyor.

PERONLAR YIL SONUNDA TAMAMLANACAK

Peronlar ve yolcu hizmetlerine yönelik çalışmaların da bu yılın sonuna doğru tamamlanması hedefleniyor. Binanın değişik birimlerinde ve ofislerde restorasyon çalışmaları da sürüyor. Bu çalışmaların da hızla tamamlanması planlanıyor.

Tarihi binada, bu çalışmalar en geç ne zaman tamamlanacak? 2020 yılının hemen başında çalışmaların tamamlanması hedefleniyor. Daha sonra mimari ve tarihi önemi olan bu binanın yeniden hizmete sunulması bekleniyor.