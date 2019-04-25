Ağrı şikayetiyle hastaneye gitti, karnından çıkan şoke etti

Laçin ilçesinde karın ağrısı şikayeti ile hastaneye götürülen Zübeyde Altunay’ın karnında kitle olduğu tespit edildikten sonra ameliyata alındı. 2 saate yakın süren ameliyatla Zübeyde Altunay'ın karnından 45 santimetre boyunda 35 santimetre eninde 13 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.

Başarılı bir ameliyat geçiren Zübeyde Altunay'ın doktoru Mustafa Uzun, "Hastamızda nefes almasını zorlaştıran, şişlik yapan büyük bir kitle tespit ettik. Kendisine hemen ameliyat olması gerektiğini söyledik. Hastamız önce korktuğunu ve ameliyat olmak istemediğini söyledi. Bizler de doktoru olarak hastalığın boyutunu kendisine anlattık. Bu sırada en küçük oğlu Fırat 'Anne acı çekmene dayanamıyorum' deyince hastamız yakınları tarafından ameliyata ikna edildi. 1 saat 45 dakika süren ameliyatla hastamızdan 13 kilogram kitle çıkardık. Operasyon esnasında ve sonrasında herhangi bir komplikasyon izlenmemiştir. Hastamız kendi ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olup taburcu olmayı beklemektedir” dedi.

'ÜZERİMDEN BÜYÜK BİR YÜK KALKTI'

2 yıldır ağrıları olduğunu anlatan Zübeyde Altunay, "Hastaneye geldik ve korktuğum için ameliyat olmak istemedim. Oğlumun sözleri beni etkiledi ve ameliyat olmayı kabul ettim. Tüm doktorlarıma çok teşekkür ediyorum. Şu an üzerimden sanki büyük bir yük kalktı" dedi.