Küçükçekmece'de 5 yaşındakı çocuğa cinsel saldırı ile ilgili 9 kişi gözaltında

Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa istismar soruşturmasında gözaltı sayısı artıyor.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla Küçükçekmece'de 18 yaşındaki Pakistan uyruklu M.V. olayın faili olarak yakalanmıştı.M.V'nin ardından 8 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltındaki 9 kişiden 2'sinin Türk, 7'sinin ise yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

M.V.'nin 1.5 yıl önce Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği ve seyyar olarak çanta satışı yaptığı belirtildi.

SOYLU: İLGİLİ FAİL YAKALANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir otelde düzenlenen, Öz Orman-İş Sendikası Genel Kurulunun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlamış ve failin yakalndığını açıklamıştı.

Bir basın mensubunun, Küçükçekmece'de çocuğa cinsel istismara ilişkin sorusu üzerine Soylu, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki çocukla ilgili hem İstanbul Valiliği hem İstanbul Emniyet Müdürlüğünün faili yakalama konusunda çalışma yaptıklarını belirtti.

Bakan Soylu, "Zannediyorum bu saatler içerisinde açıklayacaklardır. İlgili fail yakalandı. Çünkü yaklaşık bu olay olduktan hemen sonra başladılar. İstanbul Valiliğimiz bir açıklama yapacaklar. Buraya girerken açıklama yapılacağı bilgisini aldım. Çocuğumuzun sağlık durumumun da iyi olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Çocuğun babasıyla telefonda görüştüğünü belirten Soylu, "İlgili failin yakalandığı bilgisi bende var. Bu tip meselelere yönelik hem tavrımız hem mücadelemiz bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Soylu, olayın medeniyete ve toplumsal ahlaka uygun olmadığını, ancak toplumun kınadığı böyle durumlarla karşı karşıya kalınabildiğini, bunlarla ilgili de gerekenin yapıldığını söyledi.