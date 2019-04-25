Küçükçekmece'de suçunu itiraf eden zanlı tutuklandı

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde 22 Nisan tarihinde 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Pakistan uyruklu 19 yaşındaki zanlı M.V. suçunu itiraf etti. M.V. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi;

"Küçükçekmece'de cinsel istismar suçunun faili olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu kişi, bugün çıkarıldığı mahkemece 'cinsel saldırı' suçundan tutuklanmıştır. Bilindiği gibi, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bir çocuğun istismara maruz kaldığı ihbarının yapılmasının hemen akabinde Cumhuriyet başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmanın sağlıklı yürümesi ve mağdur çocuğun yeniden örselenmemesi için pedagog, Cumhuriyet savcısı ve müdafii eşliğinde mağdur çocuğun beyanı alınmış, failin eşgal bilgileri tespit edilmiştir. Soruşturmada delil olabilecek tüm bulgu ve deliller titizlikle toplanmıştır. Ayrıca cinsel istismar suçunun faili olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu kişiyle aynı evde kalan ve Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 6 kişinin de ifadesi alınmıştır. Söz konusu kişilerin olayla ilgisinin olmadığının tespit edilmesi üzerine yurt dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edilmişlerdir. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir"

İTİRAF ETTİ

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan Pakistan uyruklu M.V. suçunu itiraf etti. Zanlı tercüman eşliğinde sorgulandı. Olayın gerçekleştiği bölgeye yakın yerde çalıştığını söyleyen zanlı “ Öğle arası oldu. Dışarı çıktım. Dışarda gezmeye dolaşmaya başladım. Mahallede küçük kıza rastladım.” dedi. Önce çevreyi kontrol ettiğini ardından küçük kıza cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Olayın ardından kaçtığını polise anlattı.

M.V.'nin 1.5 yıl önce Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği ve seyyar olarak çanta satışı yaptığı belirtildi.

2 TÜRK SERBEST, 6 ŞÜPHELİ SINIR DIŞI

Alınan bilgiye göre, emniyete götürülen 2 Türk vatandaşının olay yerinin yakınlarındaki güvenlik kamera görüntülerinin açısına girdiği için gözaltına alındığı, ifadelerinin alınmasının ardından ise serbest bırakıldığı öğrenildi. Ayrıca zanlıyla birlikte gözaltına alınan 6 şüphelinin ise ifadelerinin alınmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Pendik’teki göç idaresine sevk edildiği öğrenildi.

İFADELER ORTAYA ÇIKTI



Olay öncesinde M.E. ile birlikte oyun oynayan ve olayı gören 5 yaşındaki 2 erkek çocuğun ifadeleri ise pedagog eşliğinde alındı. Çocuklar verdikleri ifadede, “ Biz oyun oynuyorduk. Bir kişi geldi. Para vereceğini söyleyerek M.E.'yi yanımızdan alarak arkaya gittiler. Biz de bir süre sonra ailemize haber verdik” dedi.

SOYLU: İLGİLİ FAİL YAKALANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir otelde düzenlenen, Öz Orman-İş Sendikası Genel Kurulunun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlamış ve failin yakalndığını açıklamıştı.

Bir basın mensubunun, Küçükçekmece'de çocuğa cinsel istismara ilişkin sorusu üzerine Soylu, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki çocukla ilgili hem İstanbul Valiliği hem İstanbul Emniyet Müdürlüğünün faili yakalama konusunda çalışma yaptıklarını belirtti.

Bakan Soylu, "Zannediyorum bu saatler içerisinde açıklayacaklardır. İlgili fail yakalandı. Çünkü yaklaşık bu olay olduktan hemen sonra başladılar. İstanbul Valiliğimiz bir açıklama yapacaklar. Buraya girerken açıklama yapılacağı bilgisini aldım. Çocuğumuzun sağlık durumumun da iyi olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Çocuğun babasıyla telefonda görüştüğünü belirten Soylu, "İlgili failin yakalandığı bilgisi bende var. Bu tip meselelere yönelik hem tavrımız hem mücadelemiz bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Soylu, olayın medeniyete ve toplumsal ahlaka uygun olmadığını, ancak toplumun kınadığı böyle durumlarla karşı karşıya kalınabildiğini, bunlarla ilgili de gerekenin yapıldığını söyledi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği Küçükçekmece'deki çocuk istismarına ilişkin yapılan açıklamada, "Küçükçekmece'de ilçemizde yaşanan çocuk istismarı olayının faili yakalandı" denildi.

Açıklamada, "Küçükçekmece ilçemizde 22 Nisan 2019 tarihinde meydana gelen küçük yaştaki çocuğun istismarı olayını bir kez daha nefretle kınıyor, yavrumuza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Masum yavrumuzun bu çirkin olaydan olumsuz etkilenmemesi ve normal hayatına kavuşması için doktorlarımız, çocuk psikiyatristi ve psikologlarımızca süreç yakından takip edilmiş ve mümkün olan en kısa sürede tedavisi tamamlanarak taburcu edilmiştir." ifadelerinde yer verildi.

Açıklama şöyle devam etti:

Bu olayın kısa zamanda aydınlatılması ve failin adalete teslim edilmesi için Asayiş, Çocuk Şube, Terörle Mücadele, Siber Suçlar, İstihbarat, Güvenlik, Çevik Kuvvet ve diğer birimlerimizden sadece bu olay için özel ekipler oluşturulmuş ve titizlikle devam eden yoğun çalışmalar sonucu fail yakalanmıştır. Olayın adli soruşturması devam etmektedir. İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bütün ekiplerimizi, bu olayın aydınlatılmasında göstermiş oldukları üstün gayretlerden dolayı canı gönülden tebrik ediyor, sağduyulu davranarak yardımcı olan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. İlimizde yaşanan vicdanları sızlatan bu insanlık dışı ve asla kabul edilemez olayların bir daha tekrarlanmaması için toplumsal birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.