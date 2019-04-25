Küçükçekmece'deki çocuğa cinsel saldırı olayında yeni gelişme

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde 22 Nisan tarihinde 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğunun ortaya çıkması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden oluşan özel bir ekip kurulmuştu. Olayın ardından harekete geçen ekipler, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek tespit ettiği Pakistan uyruklu 19 yaşındaki zanlı M.V.’yi dün akşam evine yaptığı baskında gözaltına aldı. M.V. ile birlikte 2'si Türk 8 kişi daha gözaltına alındı.

2 TÜRK SERBEST, 6 ŞÜPHELİ SINIR DIŞI EDİLECEK

Alınan bilgiye göre, emniyete götürülen 2 Türk vatandaşının olay yerinin yakınlarındaki güvenlik kamera görüntülerinin açısına girdiği için gözaltına alındığı, ifadelerinin alınmasının ardından ise serbest bırakıldığı öğrenildi. Ayrıca zanlıyla birlikte gözaltına alınan 6 şüphelinin ise ifadelerinin alınmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Pendik’teki göç idaresine sevk edildiği öğrenildi.

SORGU İÇİN TERCÜMAN BEKLENİYOR

Emniyette sorgusu devam eden zanlı M.V.’nin Urduca konuştuğu için tercüman beklendiği bilgisine ulaşıldı. Öte yandan gözaltına alınan M.V. dışında diğer şüphelilerin de kan örneklerinin alındığı öğrenildi.

M.V.'nin 1.5 yıl önce Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği ve seyyar olarak çanta satışı yaptığı belirtildi.

SOYLU: İLGİLİ FAİL YAKALANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir otelde düzenlenen, Öz Orman-İş Sendikası Genel Kurulunun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlamış ve failin yakalndığını açıklamıştı.

Bir basın mensubunun, Küçükçekmece'de çocuğa cinsel istismara ilişkin sorusu üzerine Soylu, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki çocukla ilgili hem İstanbul Valiliği hem İstanbul Emniyet Müdürlüğünün faili yakalama konusunda çalışma yaptıklarını belirtti.

Bakan Soylu, "Zannediyorum bu saatler içerisinde açıklayacaklardır. İlgili fail yakalandı. Çünkü yaklaşık bu olay olduktan hemen sonra başladılar. İstanbul Valiliğimiz bir açıklama yapacaklar. Buraya girerken açıklama yapılacağı bilgisini aldım. Çocuğumuzun sağlık durumumun da iyi olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Çocuğun babasıyla telefonda görüştüğünü belirten Soylu, "İlgili failin yakalandığı bilgisi bende var. Bu tip meselelere yönelik hem tavrımız hem mücadelemiz bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Soylu, olayın medeniyete ve toplumsal ahlaka uygun olmadığını, ancak toplumun kınadığı böyle durumlarla karşı karşıya kalınabildiğini, bunlarla ilgili de gerekenin yapıldığını söyledi.