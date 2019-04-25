Burhan Kuzu'ya öğrencisi Armağan Çağlayan'dan 'Başkanlık' yanıtı

AKP’li Burhan Kuzu, Twitter’da Başkanlık sistemiyle ilgili “Bizim getirdiğimiz model yerli ve millidir. Parlamenter modelin taklidi olmaz, Başkanlık modelinin binbir türü olabilir. Çünkü Başkanlık modeli aklın bulduğu yerli bir sistemdir. Türkiye'ye özgü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Hz.Mevlana gibi herkesi kucaklayan bir modeldir” açıklamasında bulundu.

Kuzu’ya yanır öğrencisi Armağan Çağlayan’dan geldi. Çağlayan “Başka hiç anayasa Hukuku bilen, karşılaştırmalı anayasa Hukuku okuyanlar Yokmuş gibi konuşun hocam !” diye tepki gösterdi.

Bir Twitter kullanıcısından gelen “Hocam derken?” sorusuna ise Çağlayan “Valla anayasa hukuk hocam! Anayasa hukukunu Burhan Kuzu’dan okudum :((( tek sınıf olmanın dezavantajı, çift numaralar Erdoğan Teziç’ten okurdu!” diye yanıt verdi.

“ANLATTIKLARINIZ İLE YAPTIKLARINIZ TUTMUYOR BİRBİRİNİ”

Armağan Çağlayan’ın sözlerine ise AKP’li Kuzu “İnan yat kalk Allah’a şükret ki Anayasa gibi bir önemli dersi benden almak sana nasip olmuş. Şükür secdesi et ve kurban kes.Devamını yazmayayım..” karşılığını verdi.

Çağlayan da “Dersi sizden aldığım için, itiraz ediyorum ya bu Anayasaya. Anlattıklarınız ile yaptıklarınız tutmuyor birbirini :) ya verdiğiniz eğitim yanlış, ya da yaptığınız anayasa yanlış :)” diyerek Twitter yazışmasına noktayı koydu.