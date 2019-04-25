Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı'na Cumhuriyet gazetesi davasını sordu

Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıldönümü için yapılan törende CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül uzun bir sohbet yaptı. Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet gazetesi davasında hapse girmesi söz konusu olan 8 gazetecinin durumunu gündeme getirdiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Gül'e bundan sonraki süreçte neler olabileceğini sordu.

Söz konusu 8 gazetecinin temyiz hakkı bulunmadığını belirten Kılıçdaroğlu, İstinaf Mahkemeleri ile ilgili bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı konusunda da bilgi almak istedi. Adalet Bakan Gül de Ankara'da bugün başlayan yarın da devam edecek İstinaf Mahkemeleri'nin yargıdakı rolü ile ilgili toplantıyı anlattı. Bakan, yeni düzenleme için bu toplantıyı işaret etti.

Mahkeme infaz kararını savcılığa yolladı

Cumhuriyet gazetesi davasında 5 yılın altında hapis cezasına mahkûm edilen ve mahkûmiyet kararı onanan eski yazar ve yöneticiler için cezaevine girme süreci başladı. Kararı veren İstanbul 27. Ağır Mahkemesi, infaz savcılığına kesinleşme kararını yolladı.

NE OLMUŞTU?

Gazetemizin eski yöneticilerini ve çalışanlarının yargılandığı davada 5 yıl altında hapis cezası alanlar hakkında verilen istinaf mahkemesinin kararı geçen hafta UYAP’a yüklenmişti. Kararla birlikte Cumhuriyet davasında 5 yıldan az hapis cezası alan Musa Kart, Kadri Gürsel, Güray Öz, Hakan Kara, Önder Çelik, Emre İper, Bülent Utku ve Mustafa Kemal Güngör hapse girecek.

İstinaf mahkemesinin onama kararı hukuki bir tartışmayı da beraberinde getirmişti. Kararın Yargıtay tarafından bozulması durumunda yeni bir hukuk garabeti yaşanacağına dikkat çeken hukukçular, 5 yılın altında ceza alanlara temyiz yolunun kapatılmasının “adalet duygusuna aykırı” olduğuna ve yeni bir hukuksuzluğa neden olacağını söylemişti.

Gazetemizin gündeme getirdiği ve adaletsizlikle ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “adaletsizliğin” düzeltilmesi için istinaf başkanlarıyla görüştüklerini, yasal düzenleme yapılacağının işaretini vermişti. Gül, toplu davalarda aynı fiilden verilen kararlarda kendi içinde bir itiraz-denetim ya da Yargıtay’da temyiz üzerinde çalışma yapıldığını belirtmişti.