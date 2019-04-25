Öldürülen CHP İlçe Başkanı Keskinsoy toprağa verildi

Oğuzeli CHP İlçe Başkanı İlhan Keskinsoy’un cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından, ailesi tarafından Oğuzeli ilçesi Hacı Firdevs Konukoğlu Camisi'ne getirildi. Geniş güvenlik önleminin alındığı cenaze törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep CHP Milletvekilleri İrfan Kaplan, Bayram Yılmazkaya, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal, Oğuzeli İlçe Kaymakamı Batuhan Bingöl, CHP İl Başkanı Lütfü Demir, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan, Şahinbey CHP İlçe Başkanı Uğur Özpolat, Şehitkamil CHP İlçe Başkanı Coşkun Atalamış, Nizip CHP İlçe Başkanı Haluk Kahraman, Karkamış CHP İçe Başkanı Mehmet Polat, Oğuzeli Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Fethi Ermayası ile Keskinsoy'un yakınları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Keskinsoy'un cenazesi öğlen kılınan namazın ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

OLAY

Edinilen bilgilere göre, dün gece saat 23.00 sıralarından meydana gelen olayda, İlhan Keskinsoy, çalıştırdığı markette bulunurken markete gelen katil zanlısı İ.K. sattığı markette kalan parasını istedi. Bu sırada ikili arasında tartışma çıktı İ.K. üzerindeki silahı çıkartıp Keskinsoy’a ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Keskinsoy’un öldüğünü tespit etti. Kaçan katil zanlısı İ.K. yakalanarak gözaltına alındı.



Katile kefil olmuş



Bu arada katilin aynı zamanda Oğuzeli Belediye Başkanı M.Sait Kılıç’ın amcasının oğlu olduğu ileri sürülürken, katil zanlısı İ.K.’nın arkadaş oldukları, aynı zamanda Keskinsoy’un, İ.K.’nın çektiği bir krediye de kefil olduğu gelen bilgiler arasında.