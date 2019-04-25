CHP'li Kuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na saldırı yorumu: Maltepe'yi işaret etti

CHP'li Bülent Kuşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde uğradığı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Kuşoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bazı MHP'li yöneticilerin, Kılıçdaroğlu'nun partisinin milletvekilleri tarafından yalnız bırakıldığı yönündeki iddialarına tepki göstererek, şunları söyledi:



"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişimini kınamak ve sonuçlarından Türkiye için endişe duyarak gereken hassasiyeti göstermek, tüm siyasilerin görevidir. Ancak tam tersine, saldırıyı 'ama'sız kınama basiretini dahi göstermeyen bazı siyasiler, 'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kendi milletvekilleri yalnız bırakmıştır' gibi bir iftirayı atarak, hassasiyet göstermek yerine, olayı magazin boyutuna indirgemeye çalışmışlardır. Bu iftira gerçekten hem vahim hem de ahlak dışıdır."



'BU GÖREVİ, TÜM GÖVDEMLE EN İYİ ŞEKİLDE YAPARIM'



Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğradığı törenin bir devlet töreni olduğunu hatırlatan Kuşoğlu, şöyle konuştu:



"Devletin, CHP Genel Başkanı ve CHP heyetinin güvenliğini sağlaması gerekiyordu. Bazı siyasiler, devletin bu görevinin farkında değil ve bunu benim gibi milletvekillerinin görevi olarak görüyorlar. Devlet erkânını korumayı beceremiyorlar ise bundan sonra tüm gövdem ve tabancamla bu görevi en iyi şekilde yapacağımın bilinmesini isterim. Ancak, ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, bu siyasilerin dediği gibi bir şehit cenaze töreninde bile devlet erkânını koruyamayacak kadar çaresiz olduğu kanaatinde değilim. Türkiye Cumhuriyeti güçlüdür, yeter ki onu yönetme şansını elde etmiş olanlar devletin nasıl yönetileceğini bilmiş olsunlar. Bazı siyasilerin talihsiz açıklamaları, Türkiye'nin bir kaht-ı rical (devlet adamı kıtlığı) durumu yaşadığının itirafı olmuştur. Diğer taraftan herhangi bir Anadolu köyünde Türk örf âdeti gereğince misafirlikte, hele bir cenaze töreninde, hele hele bir şehit cenazesinde acıyı paylaşmaya gelenler baş tacı edildiklerinden güvenlik sağlanması ihtiyacı dahi esasında yoktur."



'VATANINA DÜŞMAN OLAN MİLLİYETÇİ OLAMAZ'



Değerlerini yitirmemiş Anadolu evlatlarının cenazede gereğini yaptığını ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP heyetini, şeref, haysiyet, gelenek ve ahlakını yitirenlerden koruduğunu dile getiren Kuşoğlu, "Çubuk Akkuzulu'nun, Ankaralı'ya, Anadolu'ya ve Türk örf ve âdetine yakışan davranış gösteren şerefli haysiyetli sakinlerine, bazı çok değerli siyasiler ve görevini yapan asker-sivil bürokratlara teşekkürü borç biliyorum" dedi.



'İSTANBUL MİTİNGİNE SIÇRATMA AMACI VARDI'



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, olayın yaşandığı gün Maltepe'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitingi olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:



"İstanbul'da bir miting vardı. Yüz binlerce kişi orada toplanmıştı. Oraya sıçratma amacı vardı. Çubuk'taki olay oraya sıçrasaydı, ki sıçrama amacı vardı, Türkiye'yi kavrayan, kapsayan çok büyük bir olay söz konusu olacaktı. Türkiye'yi kaosa götürecekti. Tutup da buna alet edilen o zavallı insanların gidip elini öpenler, teröre, teröriste, kaosa hizmet edenlerdir. Cesaretleri varsa savaşması gereken yerlere gitsinler. Kendi vatanına düşman olan milliyetçi olamaz. Buna destek verenler vatansever değiller. Sayın Cumhurbaşkanı da olayın vahametinin farkında değil."