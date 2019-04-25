CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak basın toplantısı gerçekleştirdi

Faik Öztrak'ın konuşmasından satır başları:

Ekonomide tehlike zilleri çalmaktadır. Ekonomik daralmayla birlikte hayatın pahalıllığının artmasın slumpflasyon denen yeni bir sürece girdiğimizi gösteriyor.

İşsizlik rakamları rekor kırmaktadır. İşsizlik 8 milyon 344 bin kişi ulaşmıştır. Bu rakam dünyadaki 95 ülkenin nüfusndan fazladır. Aileleler ağır borç yükü altındadır. İktidar borcu borçla çözmeye çalışmaktadır. Bu yıl çevirmemiz gereken dış borç miktarı 170 milyar dolardır. 22 nisan itibariyle net rezervlerin seviyesi 23 milyar dolardır. Net rezervler konusunda endişeler vardır. Türkiye bir an önce seçim atmosferinden çıkmalıdır. Dağıtılın kurumsal yapı yeniden toparlanmalıdır. Türkiye bir aile şirketi değildir. Türkiye ekonomisi dünyanının en büyük 20 ekonomisinden biridir, bu ciddiyetle yönetilmelidir.

Piyasa dış müdahaleler ekonominin yönetilemeyeceği anlaşılmadılır. Piyasalarla kavga etmek yerine ikna etmeye çalışılmalıdır. Bu programı tasarlarken bütün sosyal kesimlerin görüşü alınmalıdır. Tüm sosyal kesimleri ikna etmeyen programın başarı şansı yoktur. Ekonomik ve Sosyal Konsey derhan toplanmalıdır. TBMM bünyesindeki komisyonlardan etkin bir şekilde yararlanmalıdır.

Türkiye'nin gerçek gündemi milletin aşı ve işidir. Bu iktidara artık kibar ve mızıkçılığı bırakmaya, ülkenin normalleşmesi için gerekli adımları atmaya davet ediyoruz.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI

Şu andaki mevcut durumda fiyat hareketlerini ve gidişatı yeterli görüyorki değiştirmedi. Şunu hatırlatayım: Bizim MB politika faizleri dünyadaki en yüksek 3 ve ya 4 politika faizlerinden biri zaten.

Daha önce açıkladığımız 13 maddelik öneri paketi ortadan kalkmadı. Biz bunları öneriyoruz.

DOLAR

Bugün dolar 6 liraya dayandı, yine ikinci piyasadaki kamu kağıtlarının faizlerine baktığımızda onlarda yüzde 20 civarında onların hepsinin bir maliyeti var. İş adamları 'önümüzü göremiyoruz' diyor. Çiftçi gübre atamadığını söylüyor.

Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) 2013'ün altında. Türkiye patinaj yapıyor, bırakın patinaj yapmayı araba geri geri kaymaya başlıyor.

TÜSİAD'IN ZİYARETİ

Sabahki ziyaret ağırlıklı olarak, yaşanan müessif hadise ile ilgiliydi.Geçmiş olsun demeye gelmiş TÜSİAD Başkanı ve yönetim kurulu, bizim ekonomi ile ilgili görüşlerimizi Genel Başkanımız kendilerine anlattı. Kırılgan süreçten geçtimizi, ekonomide ve diğer alanlarda belirsizliği arttırak bir takım söylenmenin içine girmediğini mümkün olduğunca yapıcı olmaya çalıştığını onlara ifade etti.

BERAT ALBAYRAK'IN AÇIKLADIĞI EKONOMİ PAKETİ

Açıklanan paketin etkisi olmadı, bu paketin etki yapacağı. Toplumun tüm kesimlerin görüşü alınmadan çıkarılan bir paketti. Çok büyük bir güç hesaplandığı için kimse o paketi duymadı. Zamanlaması iyi yapılmamış bir paket. Türkiye güçlü ekonomiye çıkış sürecinde hergün bir yasa çıkarmıştı. Beklentileri kırmak lazım. Bu iktidara ekonomi politikaları konusunda güven yok. Adımlar atılmalı, bu adımları göremiyoruz. Başka şeylerle uğraşıyorlar.

"TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİ BOŞ TENCERE OLMALI"

Türkiye'nin gündemi boş tencere olmalı, artık ekilmeyen topraklarda yeniden üretimi yeniden ekimi nasıl yaparız bu olmalı. Türkiye'nin gündemi süt üretmek üzere beslenen ineklerin kesime verilmemesi olmalı, fabrikaların yeniden çalıştırılacağı olmalı. 8 milyon 300 bin işşizimiz var. İş arayan gencimizin 4'te biri iş bulamıyor. Bunlar hep kalıcı hasarlardır.

BAKANLAR KURULU ELDEN GEÇİRİLMELİ

Adeta bir aile şirketi görüntüsü veren Saray'ın Bakanlar Kurulu'nun elden geçirilmesi gerekiyor.