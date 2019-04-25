AKP, İBB Meclisi'nde uyuşturucu ile mücadele konusunda geri adım attı

AKP'den geri adım

İBB Meclis'inde dün uyuşturucu ile mücadele komisyonunun kurulması AKP ve MHP'lilerin oyları ile reddedildi. Karara sosyal medyadan da tepki geldi. İBB AKP Grupbaşkanvekili Tevfik Göksu bugün bağımlılıkla mücadele ve rehabilitasyon daire başkanlığının kurulmasını teklif edeceklerini açıkladı. Göksu'nun açılış konuşması şöyle:

“Şimdi CHP grubu bizimle görüşmeye geldiğinde dokuzu neden sekize düşürdünüz diye görüşmeye geldiler. uyuşturucu konusunda keşke bizimle daha önce de görüşselerdi. İBB geçmiş dönemde özellikle bağımlılıkla mücadele konusunda çok ciddi çalışmalar yapmıştır. Şu elimde gördüğünüz İBB’nin uyuşturucuyla mücadele konusunda yapmış olduğu protokoldür. İBB bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Bağımlılık sadece uyuşturucuyla ilgili bir sorun değildir. Bağımlılık dediğimizde alkol de bir bağımlılıktır, tütün de bir bağımlılıktır. Hele hele dijital bağımlılık geçenlerde çocuklarımızın başına gelenleri biliyoruz. AK Parti gibi bir siyasi hareketin insanın vücuduna zarar vereceği reddedeceğini herkes bilir. Meclis gündemine getireceğiz. İBB’de bağımlılıkla mücadele ve rehabilitasyon daire başkanlığının kurulmasını teklif edeceğiz. Türkiye’de önümüzdeki ay Meclis’te İBB bünyesinde bir bağımlılıkla mücadele araştırma komisyonunun kurulmasını teklif olarak getirip karara bağlayacağız.”

İMAMOĞLU'NUN ÖĞRENCİ AKBİLİ VAADİ 17 YIL SONRA AKP'Yİ HAREKETE GEÇİRDİ

AKP Grubu adına söz alan Ahmet Hamdi Gürbüz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öğrenci akbilinin aylık fiyatını 50 TL'ye düşürme vaadini hatırlatarak, "Sayın Başkan öğrencilere uygulanan 85 TL ücreti 50 TL'ye indireceğinizi söylemiştiniz. İstanbul halkına verdiğiniz sözü tutacaksınız, biz de bunun takipçisi olacağız. Biz Ak Parti Grubu olarak teklifi önümüzdeki mayıs meclisinde 40 TL olarak bu meclise getireceğimizi ifade etmek isterim. Hadi yapın da görelim." dedi. AKP'li Gürbüz, muhalefet sıralarından gelen "17 yıldır iktidardasınız, neden yapmadınız?" da sorusunu yanıtsız bıraktı.

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