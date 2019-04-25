Tecavüz faili imama üst sınırdan ceza

Adana’nın Akçatekir beldesinde kuran kursuna gittiği caminin imamı tarafından cinsel istismara maruz bırakılan 12 yaşındaki E.S’nin davası Tarsus Adliyesi’ndeki 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmayı takip etmek için adliyeye girmek isteyen kadınlar, polis barikatı ile engellenirken kadınlardan birkaçı polis tarafından adliye bahçesinde tutuldu. Adliye dışında kalan kadınlar ise “İstismarı aklama, faili tutukla” sloganları ile adliyeye girişlerinin engellenmesine tepki gösterdi

KARAR VERİLDİ

Duruşmaya Adana, Mersin, Hatay, İzmir, Erzincan baro temsilcileri ile Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğa katıldı. Tecavüze maruz bırakılan 12 yaşındaki kız çocuğunun annesi duruşma salonunda söz alarak, “Mağdur biziz. Çocuğumun hayatı bitirildi, çocuğum günde 5 tane ilaç içiyor. Zengin çocuğu olsaydık çoktan tıkardınız içeri” ifadelerini kullandı.

Duruşmada savcı, sanığın üst sınırdan cezalandırma istedi. Mahkeme de tecavüz faili imama üst sınırdan artırımla 25 yıl hapis cezası verdi. Ancak sanığın tutuklanması istenmedi.

Avukat Şenay Çöte kararı “Sanık nitelikli cinsel istismar suçundan toplam 20 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da beş yıl olmak üzere oyçokluğu ile 25 yıl ceza aldı. Sanığın tutuklanması için hüküm kurulmadı. Adli kontrol kararı devam ediyor” sözleri ile açıkladı.

'FAİL HALA ARAMIZDA'

Kadınlar adliye önünde yaptıkları açıklamada mahkemede sanığa tutuklama kararı verilmemesine tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Adana’nın Akçatekir beldesinde 12 yaşındaki E.S, kuran kursuna gittiği caminin imamı tarafından cinsel istismara maruz bırakılmıştı. E.S’nin 2015 yılında yaşadığı olayı 2018 yılında yurt müdürüne ve rehber öğretmenine anlatması ile dava süreci başlamıştı. Tarsus 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında imam M.D. tutuklanırken, ikinci duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Mahkeme, uzman psikologun E.S’nin beyanlarının güvenilir olduğunu belirtmesine, tüm delil ve raporlara rağmen son duruşmada M.D’nin tutuklanma talebini reddetmişti.