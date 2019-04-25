Ivana Sert'e verilen ödül krizi neden oldu

İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) düzenlenen gecede, 2018 yılının "En İyi Modacı"sı ödülü Ivana Sert’e verildi. Ivana Sert’e, Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu’nun ödül vermesi Boşnakların tepkisine neden oldu.

Boşnaklar, Ivana Sert’in 2012 yılında “Çetnik Selamı” verdiğini hatırlattılar. Sırp asıllı modacı Ivana Sert’in 2012 yılında Kartalkaya’da verdiği Çetnik selamı, o dönem de tepkilere neden olmuştu.

ÇETNİK SELAMI NEDİR

Merkezi Sırbıstan’da olan ırkçı Çetnik çeteler, ikinci dünya savaşı dönemi ve sonrasında komünistlere karşı Balkanların çeşitli bölgelerinde çarpışmışlardı. Bosna’daki soykırım sırasında başlarında Miloseviç Kasabı, ırkçı çete Çetnikler, 200 bin Bosnalıyı katletmişti.



Çetnik selamı serçe ve yüzük parmakları kapatılır ve kalan 3 parmak - baş, işaret ve orta parmak - açık tutularak yapılır.

Sırp zafer işareti olarak geçer ve Bosna Savaşı'nda ırkçı Sırp çetelerin, Boşnak ailelerin serçe ve yüzük parmaklarını keserek ömürleri boyunca Çetnik selamı vermeye mahkum ettikleri de öne sürülüyor.

Öte yandan Türkiye’de ve dünyadaki birçok Sırp sporcu da farklı dönemlerde Çetnik selamı vermiş, bu selamı ırkçı bir mesaj olarak değil sadece zafer anlamında verdiklerini söylemişlerdi.