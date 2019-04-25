AYM ve bakanlık hukuk garabetini seyretti, Cumhuriyet çalışanları bir kez daha cezaevinde

Gazetemizin eski yönetici ve çalışanlarının yargılandığı davada 5 yılın altına ceza alanlar için kararını veren İstanbul 27. Ağır, Ceza Mahkemesi (istinaf) onama kararını infaz savcılığına yolladı. Böylece 5’i eski 6 Cumhuriyet çalışanı cezaevine dönmek zorunda kaldı. Kararın infaz savcılığına gönderilmesi üzerine gazetemizin 7’si eski 8 çalışanı Kocaeli Adliyesi’ne gitti. Güray Öz, Önder Çelik, Musa Kart, Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör ve Emre İper Kocaeli Adalet Sarayı’nda cezaevi giriş işlemlerini yaptırdı. İşlemlerin ardından cezaevine gönderildiler.

İstinaf mahkamesinin gazeteciliğin yargılandığı Cumhuriyet davasında 5 yıl altı ceza verilenlerinin cezasını onamasıyla ortaya hukuk garabeti çıktı. 5 yıl üstü ceza verilenlerin dosyası Yargıtay’da inceleniyor. Yargıtay’ın bozma kararı vermesi durumunda cezaevine gönderilenler ağır bir hak ihlali yaşayacak. Hukuk garabetine mahkemelerin dışında 2 yıl 4 aydır karar vermeyen AYM ve seçim sonrası çalışma yapacağını açıklayan Adalet Bakanlığı da seyirci kaldı. ‘AİHM’den döner’

Adliye önünde açıklama yapan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla açılmış bir davaydı. Şimdi de Yargıtay süreci beklenmeden infazlar gerçekleştiriliyor. AYM’den ve AİHM’den döneceğinden emin olabilirsiniz. Tüm dünyanın Türkiye’deki durumu görmesi açısından önemlidir arkadaşlarımızın hapse girmesi” dedi. İnceleme sürüyor İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, gazetemiz eski yazarları ve yöneticilerinin yargılandığı davanın karar duruşmasında gazetenin eski İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay’a 7 yıl 13 ay 15 gün, eski Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu’ya, muhabiri Ahmet Şık’a, yazarı Aydın Engin’e 7 yıl 6 ay, eski Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç ile yazarı Hikmet Çetinkaya 6 yıl 3 ay hapis cezası vermişti. Gazetemiz eski avukatı Bülent Utku 4 yıl 6 ay, okur temsilcisi Güray Tekin Öz, Cumhuriyet Vakfı yöneticisi Önder Çelik, karikatürist Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör 3 yıl 9 ay, yazar Kadri Gürsel 2 yıl 6 ay ve gazetemiz muhasebe çalışanı Yusuf Emre İper ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. 5 yılın üzerinde hapis cezası alanların dosyası temyiz için Yargıtay’a taşınırken, 5 yıl altında ceza 8 kişi hakkındaki karar 19 Şubat’ta İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 3. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı. Cezaları 5 yıldan az olanların Yargıtay’a başvuru yapma hakkı bulunmuyor. Cezaevi süreleri

Cezaevine girecek isimler ve süreleri şöyle: n Bülent Utku: 1 yıl 7 ay 20 gün n Güray Öz, Önder Çelik, Musa Kart, Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör: 1 yıl 23 gün n Kadri Gürsel: 11 ay 27 gün (Tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurulduğunda cezaevine girmeyecek) n Emre İper: 7 ay 14 gün.

Yumruk atan serbest, gazeteciler hapiste

Kararın ardından tivit atan Musa Kart, “İnanıyorum ki bu dava halkın vicdanında görülmeye devam edecek. Birkaç gündür iyi kalpli ve duyarlı insanlar yaşadıklarımızı özetliyor: Yumruk atan serbest, karikatürist ve gazeteciler cezaevinde... Gazetecilerin cezaevi kapısında açıklama yapmadığı günlerde buluşmak umuduyla hoşçakalın” ifadelerini kullandı. Emre İper ise, “Belli bir süre sonra görüşmek üzere...Sevgiyle kalın.... Kendinize iyi bakın...” yazdı.

Mustafa Kemal Güngör ise “Biz hapse gidiyoruz ama beş yılın üzerinde ceza alan arkadaşlarımız için temyiz hakkı var. Yargıtay dosyayı incelediğinde ‘Beraat etmeliler’ derse biz de bundan yararlanacağız. Mağdur olacağız. Devlet de bize ‘pardon’ diyecek. Ülkem adına üzülüyorum. Bir hukuk garabeti yaşanıyor. 34 yıllık bir avukat olarak bu karar karşısında son derece üzgünüm. Kendinize iyi bakın” mesajını paylaştı.