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Soma protestosuna polis müdahalesi

DİSK, KESK, TMMOB ve Türk Tabipler Birliği üyesi bir grup, Beyoğlu Tünel Meydanı'nda, Soma'da 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 15 yıl hapis cezasına hükümlü Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ı tahliye edilmesini protesto etmek istedi. Grubun basın açıklaması yapmasına izin verilmezken, müdahale sırasında gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe, 20:03

[Haber görseli]

DİSK, KESK, TMMOB ve Türk Tabipler Birliği üyesi bir grup, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ın tahliye edilmesini protesto etmek için saat 19.00'da Tünel Meydanı'nda toplandı. Polis ekipleri, grubun basın açıklamasını Şişhane Meydanı'nda yapmaları konusunda uyarıda bulundu.

Gruptan 4 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Grup, polis tarafından Tünel Meydanı'ndan uzaklaştırılırken, gözaltına alınan 4 kişi polis merkezine götürüldü.

Gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı.

Cumhuriyet İMECESİ

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