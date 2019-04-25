Soma protestosuna polis müdahalesi

DİSK, KESK, TMMOB ve Türk Tabipler Birliği üyesi bir grup, Beyoğlu Tünel Meydanı'nda, Soma'da 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 15 yıl hapis cezasına hükümlü Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ı tahliye edilmesini protesto etmek istedi. Grubun basın açıklaması yapmasına izin verilmezken, müdahale sırasında gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı.