CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Eren Erdem 300 gündür cezaevinde. Silivri Cezaevi'nden bir mesaj yayınlayan Erdem, tutukluluğunun haksızlığına dikkar çektiği açıklamasında, "Hiçbir haklı gerekçesi olmayan bu tutsaklık, sürdürdüğüm mücadele gereği şahsım tarafından beklenilmedik bir olgu olmamakla birlikte, kabulü mümkün olmayan bir zulüm olduğu gerçeği de aşikardır." dedi.

Eren Erdem'e aralarında CHP'li Muharrem İnce, Sera Kadıgil, Kani Beko, Gamze Taşçıer, Aykut Erdoğdu, Barış Yarkadaş gibi çok sayıda parti üyesi ve milletvekilinden destek verilirken manken Didem Soydan ve sanatçı Pınar Aydınlar da Erdem'e özgürlük çağrısında bulundu.

İşte Eren Erdem'in mesajı:

"SEVGİLİ YURTTAŞLARIM;

Sizlere esaretimin 300. gününde Silivri Zindanından seslenmekteyim.

300 gündür neden yattığımı bilmemekle, adeta tutsak olarak burada bulunmaktayım. Zira, hayatım boyunca yaptığım tüm fiiller gazetecilik ve siyasetle ilgili olup esaretteki hücremden bunu bir kez daha bildirmek isterim.

Esaretimin 300. gününde ülkeme gelen baharı hücremden, sizlerden ve ailemden uzak şekilde gözlemliyorum. Bu haliyle dahi, baharın gelişinin mutluluğunu yüreğimde hissettiğimi bilmenizi isterim.

Sizlerin, nispeten özgür hayatlarınızda yaşadığınız bu mutluluk benim için en büyük direnç kaynağıdır. Bu mutluluğa erişmek için gösterdiğiniz emek ve özveriyi selamlıyorum. Bu süreçte yanınızda olamadığım için derin keder içinde olduğumu bilmenizi isterim.

Belirttiğim gibi hiçbir suç eyleminin içinde olmadım. Esir edilmemin tek sebebinin her zaman halka doğruları iletmem sebebiyle olduğunu düşünmekteyim.

Herkes bilmelidir ki, fikirler esir edilemez. Zira bu fikirler şahsımın ya da bir başkasının tekelinde olmayıp, bir halkın azim ve mücadelesinin ortak ürünleridir. Eren Erdem’in bedenini hapsederek bu fikirlerin yok edilebileceğine inananlar yalnızca kendilerini kandırmaktadır. Bu gaflet halinden 31 Mart akşamı çıktıklarını ümit ediyorum.

Unutulmasın ki, bu topraklarda hiçbir kazanım kolay elde edilmemiştir. Ulaşılan her zaferde, o zafer uğruna bedel ödeyenlerin alın teri, acıları ve fedakarlıkları vardır.

Durumumla ilgili hukuki gerçekleri zaten biliyor, bunlara şahit oluyorsunuz. Deliller çürümüş, dosya çökmüş, gizli tanık beyanlarını inkar etmiş, kumpası ifşa etmiş ve hatta kendisi de ceza almıştır.

Tahliye edilmemin akabinde karanlık odakların nasıl bir anda harekete geçip beni tekrar tutukladığına da şahit oldunuz. İşte bunlar hukuksuzluğu da, haklılığımı da ortaya koymaktadır.

Hiçbir haklı gerekçesi olmayan bu tutsaklık, sürdürdüğüm mücadele gereği şahsım tarafından beklenilmedik bir olgu olmamakla birlikte, kabulü mümkün olmayan bir zulüm olduğu gerçeği de aşikardır. Bu nedenle hayatım boyunca sürdürdüğüm, uğruna yüzlerce kilometre yol yürüdüğüm adalet mücadelesini sürdürmeye devam ettiğimin bilinmesini isterim. Bu haklı mücadelemde bana destek olan sizlere en derin teşekkürlerimi sunarım.

Her zaman dediğim gibi, özgürlüğüm siz halkıma emanettir.

Yazın gelişini birlikte kutlamamız temennisi ve özgürlükte buluşmak dileğiyle…

Saygılarımla."

ERDEM'İN AVUKATINDAN BİLGİLENDİRME

CHP PM üyesi ve eski Milletvekili Eren Erdem tutukluluğunun 300. gününde Silivri'den bir mesaj gönderdi. Erdem'in avukatı Onur Cingil de Erdem'in tutukluluğunun 300. gününde tutukluluk durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Cingil şunları kaydetti:

"Bugün itibariyle, CHP Parti Meclisi üyesi ve aynı zamanda geçen dönem Milletvekili olan Eren Erdem, tutukluluğunun 300. gününe girmiş bulunmaktadır.

Söz konusu tutukluluk halinin ilk 8 aylık sürecinde, Eren Erdem bir hücrede tek başına tecrit altında tutulmuş, eşi ve 5 yaşındaki oğlunun pasaportlarına gerekçe gösterilmeksizin “kanunsuzca ve hukuksuzca” konulan tahdit sebebiyle de ailesi ile görüşmesi engellenmiştir. Bu sürede Milletvekillerine “cezaevi koşullarının uygun olmadığı” bahanesiyle günlerce hatta aylarca görüş imkanı da verilmemiş, her anlamda Eren Erdem’e “tam tecrit” uygulanmıştır.

Halen devam etmekte olan tutukluluk sürecinde, kimi zaman kendi yazdığı kitabı (İÇ) kendisine teslim edilmeyerek, kimi zaman temel ihtiyaçları olan kıyafetlerinin teslimi geciktirilerek, kimi zamansa cezaevi görevlilerinin politik tavırları ve üslubu sebebiyle kendisine yönelik hak ihlalleri sistematik olarak devam ettirilmiştir. Mazgalı açan görevli “sen artık vekil değilsin” diye her gün bunu hatırlatırken, ifadesini alan bir Başsavcı vekili de “tecrit de zor ha Eren Erdem” diye bir takım olguları ima etmiştir. Cezaevine karanlık tipler ziyarete de gelmiş, daha farklı konular da gerçekleşmiş ama bu konular tarafımızdan toplumun adalete olan inancının iyice ortadan kalkmaması için saklanmıştır.

Söz konusu tutukluluğun gerekçesi olan yargılamadaki iddialar ise;

Gizli tanığın ifşası,

Soruşturmanın gizliliğini ihlal ve

Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım olup, söz konusu iddiaların tamamı gizli tanık beyanları ve karşı gazetesinde çıkan haber metinlerine dayanmaktadır. İddialara dayanak eylemlerin büyük bir kısmı ise dosya ile ilgisi olmamasına rağmen, Eren Erdem’in Milletvekili olduğu dönemdeki siyasi faaliyetlerini içermektedir.

Yargılamanın İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki sürecinde ise, en önemli dönemeç GİZLİ TANIĞIN BEYANLARINI İNKAR ETMESİ VE BU YAPILANLARIN ONA SÖYLETİLEN İFTİRALARLA OLUŞTUĞUNU İTİRAF ETMESİDİR. Bu kumpasın içinde bir bakan, bir Başsavcı Vekili, bir gazeteci ve çok fazla kumpasçı mevcuttur. İşte bu beyanlarla esasen DOSYA ÇÖKMÜŞTÜR.

Tüm bunlara rağmen yargılamanın ilk celsesinde tutukluluğun devamına kararı verilmiştir.

Yargılamanın 2. celsesinde ise, dinlenilen tanık ve gizli tanıkların ifadelerindeki değişiklikler ile savunmalar göz önünde bulundurularak, 07.01.2019 tarihinde Eren Erdem’in tahliyesine karar verilmiştir. Ancak savcılık makamının, OHAL KHK’ları ile sağlanan yetkisi ile itirazına müteakip, yargılama aşamasına hiç dahil olmamış İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, yaklaşık yarım saatlik bir inceleme neticesinde 65 klasörlük dosyada Eren Erdem’in yeniden tutuklanmasına karar vermiştir. Böylece Eren Erdem cezaevinden yalnızca şeklen tahliye edilip yeniden tutuklanmıştır.

Yargılamanın ilk derece mahkemesinde karar duruşmasında ise Eren Erdem hakkında;

Gizli tanığın ifşası ve

Soruşturmanın gizliliğini ihlal suçlarından beraatine

Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, işbu kararın gerekçesinde;

Kan Lobisi başlıklı haberin Eren Erdem tarafından yaptırıldığı şeklindeki sanık beyanları, Karşı Gazetesinin 17/25 Aralık sürecinden sonraki bir tarihte kurulmuş olması, mahkemenin yorumuna göre “Ülkemizde medya sektörünün genel olarak zarar ettiği, ticari kazanç sağlamadığı bilindiği!” buna rağmen Eren Erdem’in söz konusu gazeteyi kurduğu ve yine mahkemenin yorumuna göre “yıllarca karşı durduğunuz bir örgüte gerek siyasi, gerek sosyal gerek ise konjonktürel amaç ve saikler ile maddi ve manevi olarak yardımda bulunmak suretiyle atılı suçu işlemeniz mümkün olabileceği” gibi tamamı somut dayanaktan yoksun, yoruma dayalı beyanlara yer verilmiştir.

Somut dayanaktan yoksun ve yoruma dayalı ifadelerle verilen bu kararda ceza miktarı alt sınırdan öngörülmüş olmasına ve Eren Erdem bir önceki celse tahliye edilmiş olmasına rağmen, 9 aydır süren tutukluluk halinin de devamına karar verilmiştir. Bu belki de bu tip bir dosyada bu şekilde verilen bir cezada, cezanın miktarına da bakıldığında BİR İLKTİR.

Bununla birlikte, yukarıda da belirtildiği üzere, yargılamanın soruşturma aşamasında gizli tanık ya da bizim tabirimizle “Gizli Tanıdık” olan Turan Ababey (Kod Adı Ayçiçeği) kovuşturma aşamasında sanık olmuş ve karara müteakip cezalandırılarak tutuklanmasına karar verilmiştir. Gerekçeli kararda ise, yargılamanın başlamasına sebep olan Turan Ababey’in beyanlarına itibar edilmediği, bu nedenle hakkında mahkumiyet kararı verilip tutuklandığı anlaşılmaktadır. Hal böyle olmasına rağmen Eren Erdem yönünden de mahkumiyet hükmü kurulmuştur. Bu durumu da takdirlerinize bırakmaktayız.

İşbu hukuksuzluk dolu süreçte ise Eren Erdem’in tutukluluk halinde 300. güne gelinmiştir. Dosyadaki çelişkili yorumlar ile somut dayanaktan yoksunluk hali aşikardır. En başından beri bilindiği üzere işbu yargılama tamamen siyasi sebeplerle yapılmakta olup hukuki dayanaktan yoksundur.

EREN ERDEM BİR AN ÖNCE TAHLİYE EDİLMELİ VE DEVAMINDA DA HAKKINDAKİ MAHKUMİYET HÜKMÜ ORTADAN KALDIRILMALIDIR.

Bu haksız süreci duyurabilmek adına bizlere vereceğiniz her türlü destek çok kıymetli olup, mücadelemize sunacağı katkı bizler için çok değerlidir. Dayanışma ile saygılarımızla. "



Eren Erdem Avukatları Adına

Av. Onur CİNGİL