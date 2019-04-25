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Saldırının provokatörleri belirlendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaşadığı linç girişimi üzerine parti bünyesinde kurulan çalışma grubu bütün milletvekillerinin katkısını alacak. Organize linç girişimini öven sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili hukuki sürecin başlatılması için hazırlık yapılıyor. Bu kapsamda sosyal medyada, hem Kılıçdaroğlu’na hem de CHP’nin tüzelkişiliğine yönelik hakaret içeren bin paylaşımla ilgili şah
Mahmut Lıcalı
Yayınlanma tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma, 01:36

[Haber görseli]CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yönelik organize linç girişimi üzerine parti bünyesinde oluşturulan çalışma grubu, söz konusu saldırıya ilişkin çok detaylı bir araştırma yapıyor. Ulaşılan ilk bulgular bir rapor halinde Kılıçdaroğlu’na sunulurken, çalışma grubunun yapacağı araştırmanın daha detaylı olması ve söz konusu olaya ilişkin hiçbir noktanın karanlıkta kalmaması için 8 kişiden oluşan çalışma grubunda bütün milletvekillerinin katkıları alınacak.

Çalışma grubu olayla ilgili kamera kayıtları ve fotoğrafları inceleyerek provokasyona karışan kişiler ve şüpheli görünen detayları belirledi. Çalışma grubunun ulaştığı ilk sonuçlara göre savcılığın soruşturma kapsamında tuttuğu 37 kişinin köy halkından olduğu ancak köyden olmayan yaklaşık 15 kişinin de olaya karıştığı belirlendi. Çalışma grubunun yaptığı tespitler üzerine söz konusu kişilerle ilgili video kayıtlar ve fotoğraflar savcılığa sunulurken, aralarında Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanı olanlar da belediyeye bildirildi.

Cumhuriyet İMECESİ

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Kemal Kılıçdaroğlu

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