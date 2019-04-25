Saldırının provokatörleri belirlendi

CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yönelik organize linç girişimi üzerine parti bünyesinde oluşturulan çalışma grubu, söz konusu saldırıya ilişkin çok detaylı bir araştırma yapıyor. Ulaşılan ilk bulgular bir rapor halinde Kılıçdaroğlu’na sunulurken, çalışma grubunun yapacağı araştırmanın daha detaylı olması ve söz konusu olaya ilişkin hiçbir noktanın karanlıkta kalmaması için 8 kişiden oluşan çalışma grubunda bütün milletvekillerinin katkıları alınacak.



Çalışma grubu olayla ilgili kamera kayıtları ve fotoğrafları inceleyerek provokasyona karışan kişiler ve şüpheli görünen detayları belirledi. Çalışma grubunun ulaştığı ilk sonuçlara göre savcılığın soruşturma kapsamında tuttuğu 37 kişinin köy halkından olduğu ancak köyden olmayan yaklaşık 15 kişinin de olaya karıştığı belirlendi. Çalışma grubunun yaptığı tespitler üzerine söz konusu kişilerle ilgili video kayıtlar ve fotoğraflar savcılığa sunulurken, aralarında Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanı olanlar da belediyeye bildirildi.