Kozağaçlı itiraz etti

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı’na başvuran Kozağaçlı, verdiği dilekçede “Böyle bir sözde yargısal hükmün ortadan kaldırılması için sayısız gerekçenin dayanaklarıyla birlikte orada olduğunu biliyorum. Bana dosyaya baktırmadığınıza göre sizlerin onları benim için de bulmanızı umuyorum” dedi. Yargılandığı süre boyunca hapishanede 12 metrekarelik bir hücrede tutulduğunu belirten Kozağaçlı, “Dava dosyası kâğıda basılmış olarak bana hiç verilmedi. Zaten 30 bin sayfayı bulan büyüklüğü nedeniyle, verilseydi de fiziksel açıdan hücreye sığma ihtimali yoktu” dedi. Kozağaçlı’nın elyazısıyla kaleme aldığı itiraz dilekçesi Twitter’dan da yayımlandı.