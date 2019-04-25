Özgentürk yargıç karşısına çıktı

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Işıl Özgentürk, avukatı Fikret İlkiz ve müştekiler katıldı. Duruşmada savunma yapan Işıl Özgentürk, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, “O tarihlerde Cumhurbaşkanlığı danışmanlığına atanan Mariam Kavakçı ile ilgili yazı kaleme almıştım. Benim bu kişinin danışmanlığa atanması konusunda herhangi bir itirazım söz konusu olamaz” dedi.



Sosyal medya hesabından ilgili kişinin fotoğraflarıyla ilgili yorum içeren bir yazı kaleme aldığını aktaran Özgentürk, “Yazımı yazarken ünlü Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’ın kitabında milattan önce 2000 yıllarında Mezopotamya bölgesinde yaşayan Sümerlerin yaşam şartları ve anlayışlarıyla ilgili olarak, o dönemde aristokrat ailelerin kızlarından birisine tıpkı askerlik hizmeti gibi tapınaklara belirli bir süre gönderilerek fahişilik hizmeti verdirildiğini ve bu hizmetin kutsal görüldüğünü, bu kadınlarında diğer kadınlardan ayrılması için başörtüsü taktıklarını daha sonra bu başörtüsünün Yahudilik ve İslamiyette de kullanıldığını yazdım” diye konuştu. “Aslında Kuranıkerim’de başörtüsü yoktur. Yalnızca ziynet yerlerinin kapatılması vardır” diyen Özgentürk, “Tüm dinlerde kibir yasaklanmıştır. Ancak Z kuşağı olarak tabir ettiğimiz günümüz türbanlı bayanların makyaj yapmaları ve gösterişli giyinmeleri konusunda yazmış olduğum bir yazıdır. Herhangi bir şekilde dini değerleri aşağıladığımı kabul etmiyorum. Yazımdan böyle bir sonuç çıkmamaktadır” ifadelerini kullandı. Esasa ilişkin savunma hazırlaması için sanık müdafiye süre veren hâkim duruşmayı erteledi.