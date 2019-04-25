Aralarında Adolfo Pérez Esquivel, Betty Williams, Desmond Tutu, F. W. De Klerk, Jody Williams, José Ramos-Horta, Leymah Roberta Gbowee, Mairead Corrigan Maguire, Oscar Arias ve Shirin Ebadi gibi Nobel Barış Ödülü sahiplerinin de bulunduğu imzacıların bildirisinde “Türkiye hükümetini ve uluslararası toplumu, Türkiye’deki tüm siyasi tutsaklara uygulanan tecridi sonlandırmak için bu kritik zamanda derhal harekete geçmeye çağırıyoruz” denildi.
Nobel Ödülü alan 50 isimden Türkiye'deki açlık grevleri için çağrı
Çeşitli ülkelerden fizik, kimya, ekonomi, tıp, edebiyat gibi alanlarda Nobel Ödülü alan 50 isimden, açlık grevlerine dikkat çekmek amacıyla bir bildiri yayımladı. HDP tarafından aktarılan 24 Nisan tarihli bildiride, tecridin sona erdirilmesi çağrısı yapıldı.
Yayınlanma tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe, 22:31