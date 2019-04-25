Nobel Ödülü alan 50 isimden Türkiye'deki açlık grevleri için çağrı

Aralarında Adolfo Pérez Esquivel, Betty Williams, Desmond Tutu, F. W. De Klerk, Jody Williams, José Ramos-Horta, Leymah Roberta Gbowee, Mairead Corrigan Maguire, Oscar Arias ve Shirin Ebadi gibi Nobel Barış Ödülü sahiplerinin de bulunduğu imzacıların bildirisinde “Türkiye hükümetini ve uluslararası toplumu, Türkiye’deki tüm siyasi tutsaklara uygulanan tecridi sonlandırmak için bu kritik zamanda derhal harekete geçmeye çağırıyoruz” denildi.